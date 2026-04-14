Se presentarán acciones legales: Encapuchados protagonizan nuevos incidentes en Instituto Nacional

Por: Belén Zuniga

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Durante la jornada de este martes se registraron nuevos incidentes en los alrededores del Instituto Nacional, donde un grupo de estudiantes realizaron desórdenes en la intersección de Arturo Prat con Alameda.

Según el Servicio de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro debido a la magnitud de la situación debieron activar protocolos de seguridad además aplicaron norma de despacho preventivo: "durante la jornada de hoy, se registraron hechos de violencia en las inmediaciones del Instituto Nacional, los que alteraron el normal desarrollo de las actividades escolares".

"Ante esta situación, el establecimiento activó los protocolos de seguridad definidos para este tipo de hechos con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación y se adoptó la medida de despacho preventivo", agregaron.

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El Servicio de Educación Pública (SLEP) indicó que tomaran medidas frente a la situación: "paralelamente, se presentarán las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables".

De acuerdo a la información policial, se trata de nueve estudiantes del Instituto Nacional que participaron encapuchados. Además, se indicó que durante los desórdenes usaron 14 bombas molotov y fuegos artificiales. De acuerdo a lo anterior, Carabineros confirmó que no hay personas detenidas ni lesionadas.

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