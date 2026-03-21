"¡AFUERA!": Gobierno eliminó esta unidad indígena del Ministerio de Bienes Nacionales y diputada acusa "racismo"

BANDERA PUEBLO MAPUCHE

Por: Paula Osorio

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El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió dejar sin efecto una resolución del 14 de julio de 2017, en la que se crea la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas en el Ministerio de Bienes Nacionales y se determina su dependencia de la División de Planificación y Presupuesto.

La unidad se creó para regularizar las tierras indígenas con la finalidad de que los herederos de terrenos obtuvieran sus títulos de dominio para optar a ayudas estatales.

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El cierre de esta unidad por parte del Gobierno se enmarca en una serie de ajustes en diferentes carteras para cumplir con expectativas económicas con miras en el cumplimiento de los que se denominó como "plan de Reconstrucción Nacional".

En ese sentido, y según informó Publimetro, desde el Ministerio de Hacienda se instruyó un recorte del 3% en gastos desde el Ministerio de Bienes Nacionales.

Reacciones en la oposición

A través de su cuenta en X, la diputada y dirigente mapuche, Emilia Nuyado (PS), acusó un "racismo evidente".

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"Cada día el gobierno del Presidente Kast suma nuevas medidas que retroceden en derechos o recortan recursos sociales. El racismo es evidente!!! Y advertimos que estás medidas van contra los acuerdos y tratados en materia de Pueblos Originarios", escribió.

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