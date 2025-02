Revelan intento de Cristián Campos por acercarse a sus hijos ¡Terminó "dolido"!

Durante las últimas horas salió a la luz una antigua entrevista que dio un cercano a Cristián Campos sobre la ruptura en la relación que tuvo el actor con sus dos hijos Antonio y Pedro. Esto luego de que en 2022 se enteraran de la denuncia que su hermana, Raffaella di Girolamo iba a colocar en contra de su padre por abuso sexual en su adolescencia.

Cabe señalar que según Culto, Cristián Campos sumó a Antonio a su trabajo en la obra Restos como una forma “darle una mano” durante la pandemia. Campos intuía que sumar a su hijo al proyecto podía llamar la atención y podía ser un buen golpe de efecto a nivel mediático, sin embargo este acercamiento terminó una una discusión que terminó de romper su relación.

¿Qué pasó con el intento de acercamiento de Campos con sus hijos?

Ya enterados de la acusación de su hermana mayor a fines de 2022, Pedro y Antonio se reunieron con su padre y lo enfrentaron. “Durante la discusión nosotros exigíamos respuestas y después en un momento mi padre le dice a Antonio: ‘ya ensayemos’. Antonio le dijo que estaba loco, que ya no realizarían la obra, él comenzó a discutir con Antonio por la obra, le dijo esto no se hace, eres un traidor, a mí me dijo ‘chao Pedro’ y se fue. Cuando él salió del portón yo me largué a llorar y Antonio me abrazó, después llegamos a la conclusión de que esto era real”, recordó Pedro Campos en su testimonio ante el juez, según recogió el reciente reportaje de T13.

“Lo único que le dije es que si a la Raffaella le pasaba algo o se hacía algo, yo no se lo perdonaría. Mi papá al escuchar eso dijo ‘la Rafa’, con un tono despectivo, después comenzó con una verborrea despectiva para referirse a la Raffaella, decía que la Rafa era una loca, que es ninfómana. Después comenzó a hablar de mi mamá de la misma manera, diciendo que esto era una vendetta, que era por un odio parido”, manifestó Pedro Campos en su testimonio.

“La relación está totalmente quebrada”, dijo un viejo amigo de Cristián Campos .En la entrevista con la revista mencionada, en abril pasado, el actor de 68 años se refirió a cómo se rompió el vínculo con sus hijos en diciembre de 2022.

“Nos preparamos para hacer una próxima temporada (de Rastros), cuando la Raffaella le informa a mi hijo Antonio que no puede trabajar conmigo porque yo la abusé cuando chica. Se demoró 14 años en contarle y le contó cuando nosotros estábamos trabajando juntos en un momento de mucho fiato, de mucha intimidad”, relató.

Para Cristián Campos, el distanciamiento por parte de sus hijos era lógico. “Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación. Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana (…) A los hijos no se los puede dejar de querer, yo por lo menos. Yo tengo la esperanza de que sea más bien un apoyo testimonial y el tiempo podría cambiar las cosas”, dijo a Culto.

