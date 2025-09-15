Siguiendo la senda de Almirón: La polémica decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

Por: Fabián Marambio

El debut de Fernando Ortiz en Colo Colo fue una verdadera pesadilla después de caer inapelablemente ante Universidad de Chile en la Supercopa. Para colmo, ahora el entrenador está en el ojo de la polémica por tomar una cuestionable decisión con el plantel albo.

La decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo: Modo Almirón

Después de la humillación propinada por el archirrival, el entrenador no encontró nada mejor que darle día libre a los jugadores albos. Es decir, retornarán a las prácticas los días martes y miércoles, para luego volver a descansar durante el 18 y 19 de septiembre.

Tras los festejos de fiestas patrias se espera que los jugadores retomen nuevamente los entrenamientos el sábado y el domingo, todo esto para comenzar a preparar el partido ante Deportes Iquique que disputarán el viernes 26 de septiembre en el Estadio Monumental.

fernando ortiz le da descanso a colo colo.
Ortiz recibe críticas por darle descanso a los jugadores del Cacique.

Los fanáticos del club no quedaron para nada contentos debido al nivel mostrado ante la U, por lo que creen que necesitan entrenar para mejorar y luchar por alcanzar los pobres objetivos planteados esta temporada.

Los objetivos de Fernando Ortiz en Macul

Destacar que, después de perder absolutamente todos los títulos en disputa durante esta temporada, los albos solo pueden aspirar a meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, y siendo más optimista a Libertadores.

