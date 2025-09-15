Avisan que estos tres jugadores hinchas de la U están "destruyendo a Colo Colo desde adentro"

cuestionan profesionalismo de jugadores de colo colo.

Por: Fabián Marambio

Las polémicas en el fútbol chileno entre Colo Colo y la U no terminan, es más, cada vez se dan con más frecuencia. Ahora, un dirigente de Azul Azul dejó una polémica confesión poniendo en duda el profesionalismo de tres jugadores albos que, según él, son hinchas del máximo rival.

El protagonista en esta ocasión es Aldo Marín, quien utilizó su cuenta de X para lanzar la acusación. "Mauricio (Isla), Jonathan (Villagra) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro", escribió el dirigente de Azul Azul.

La acusación del dirigente de la U contra jugadores de Colo Colo

En la misma publicación donde el dirigente de la U emitió esta acusación, los mismos hinchas de la U lo llenaron de críticas por encontrarlo cuanto menos desubicado. "Usted es parte de una directiva mida sus comentarios", "como directivo no debería hacer comentarios tan poco atinados, no eres barra brava" y "que alguien le quite el teléfono" fueron algunas de las respuestas.

Ahora es de esperar que sean los propios jugadores aludidos quien deban salir a cuestionar los dichos, pues atentan directamente contra su profesionalismo al defender la camiseta del equipo rival del que supuestamente son hinchas.

Todas estas polémicas no hacen más que empañar el buen triunfo de la U en la final de la Supercopa, pues dentro de la cancha el rendimiento y la superioridad fueron inapelables, lo que se vio reflejado en el mercador.

