Conocido periodista destroza a Claudio Reyes y lanza dura acusación en su contra

A través de su podcast Turno el periodista Nicolás Copano se refirió en duros términos al recientemente fallecido Claudio Reyes, conocido por su participación en el histórico programa Jappening con Ja. En concreto el comunicador trató al exhumorista como "basura humana" a pesar de que han pasado pocos días desde que murió por un paro cardiaco.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona” partió diciendo Copano sobre Reyes. Además reiteró sus críticas al interprete del personaje de Charly Badulaque, luego de que se le criticara de ser muy duro con sus cuestionamientos al fallecido personaje publico y aseguró que la crítica iba más allá de una postura política.

¿Que dijo el periodista sobre Reyes?

“En Chile se dice que todos los muertos son buenos, eso es lo primero. El día en que yo me muera, van a hablar puras cosas buenas. Y eso de que no hablemos de la persona que no está, está basado sólo en la superstición, como yo no creo que los fantasmas existan, ni tampoco la pelotudez del karma (...) Yo quiero hablar de la condición humana del señor Reyes, que no tiene que ver con su condición política” partió diciendo.

Luego añadió que Reyes es un "papito corazón". “Claudio Reyes, más allá de cualquier cosa, a mí me parece que estaba escaso de conexión con la humanidad, desde el punto de vista que en sus entrevistas se vanagloriaba de ser papito corazón. Entiendo en todo caso por eso gente como Sebastián Eyzaguirre y toda la banda de Sin Filtro-Radio Agricultura, solidarice con ellos...” agregó.

“Yo creo que no da para convivir cuando defiendes figura violadoras de DDHH como Álvaro Corbalán, tampoco es bueno ser difusores de noticias falsas, con un tal Rick, donde difundían noticias falsas de la alcaldesa Irací Hassler y nunca se arrepentía, planteando ´lo que le hagan a esa, es poco´. Humanamente, me parece que el adjetivo que plantee no está lejos” cerró Copano.

