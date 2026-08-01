VIDEO| ¡"EHH... TARJETA ROJA"! La curiosa explicación del árbitro Matías Assadi tras revisar el VAR se volvió viral

Árbitro Matías Assadi

Por: Hardy Saldivia

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Universidad de Concepción recibió este sábado a Audax Italiano y el árbitro Matías Assadi se volvió viral. Todo sucedió cuando el colegiado fue al VAR para revisar una violenta plancha que había sancionado con amarilla.

El partido válido por Fecha 17 de la Liga de Primera terminó con victoria para los itálicos gracias al único tanto tempranero de Giovani Chiaverano al minuto 14.

Sin embargo la situación que se robó las miradas fue cuando Assadi debió ir a una revisión por la desproporcionada plancha del defensor de Audax, Daniel Piña, sobre Jeison Fuentealba.

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De acuerdo con el video compartido por la cuenta de X AbranCancha8 vía TNT Sports, el réferi tomó unos segundos antes de anunciar la sanción y terminó dando una escueta explicación.

"Después de la revisión, el número 4 pone en peligro al rival con una... eh... tarjeta roja", dijo el árbitro tras observar las imágenes.

La escena no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron al momento protagonizado por el árbitro.

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MIRA EL MOMENTO DEL ÁRBITRO MATÍAS ASSADI:

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