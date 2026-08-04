¡NO ASEGURÓ SU CONTINUIDAD! DT del Southampton habló sobre el futuro de Ben Brereton

Ben Brereton vuelve a estar en el centro de las especulaciones en un mercado de pases y aún no tiene definido dónde continuará su carrera, mientras distintos clubes siguen atentos a su situación. Todo, tras regresar al Southampton luego de su préstamo en Derby County.

El atacante se encuentra realizando la pretemporada y dejó buenas sensaciones en los amistosos de preparación.

Sin embargo, las dudas sobre su futuro persisten y el propio entrenador del conjunto inglés fue consultado sobre el panorama del seleccionado nacional.

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LAS PALABRAS DEL DT DEL SOUTHAMPTON

El técnico del Southampton, Tonda Eckert, evitó asegurar la permanencia del ex Blackburn Rovers y dejó abierta la posibilidad de una nueva salida.

“Sinceramente, lo primero que puedo decir respecto de Brereton es que siempre se toman decisiones en algún momento, en cada club de fútbol", fueron las palabras que dejaron en el aire la continuidad del chileno.

"Ahora, Ben es jugador del Southampton. Eso es lo esencial y lo que más me importa en estos momentos", señaló al Daily Echo según lo recogido por La Tercera.

Finalmente, el estratega destacó su rendimiento desde el regreso al club: "Brereton ha demostrado de lo que es capaz en los partidos de pretemporada. Estoy muy contento con la forma en que se ha reintegrado al grupo... Ya veremos adónde nos lleva esta situación".

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