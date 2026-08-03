¡Vuelco total! La razón que complica la salida de Cristopher Toselli de Universidad de Chile

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile se desempeñó como local para enfrentar a Huachipato en un importante duelo para seguir a la caza del líder Colo Colo.

Las acciones en el encuentro llegaron en la segunda mitad, donde el romántico viajero consiguió quedarse con una muy buena victoria por 2-0, gracias a las anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales.

Gracias a esta buena victoria, Universidad de Chile se ubica solitariamente en el segundo lugar tras la caída de Universidad Católica. Pero aún se mantiene bastante lejos del líder Colo Colo, con una diferencia de doce puntos entre ambos equipos en la tabla de posiciones.

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En los últimos días, se confirmó que Universidad de Chile cerró el fichaje del portero colombiano Jordan García, quien viene a ponerle competencia a Gabriel Castellón, lo que además motivó la salida de Cristopher Toselli del equipo, quien tenía todo listo para sumarse a Deportes Limache.

Un problema de última hora

Pero hace algunas horas se supo que el traspaso de Toselli sufrió un vuelco inesperado, esto ya que una norma del Campeonato Nacional no le permite salir del cuadro azul. Esto ya que al ser suplente en los dos primeros encuentros de esta segunda rueda, queda imposibilitado para fichar por un equipo de Primera División, por lo que se mantendrá en los azules por el momento.

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