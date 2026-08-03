¡Sigue en el fútbol chileno! Cortado por Universidad de Chile ya tiene nuevo club en Chile

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, Universidad de Chile debió enfrentarse a Huachipato en condición de local en el estadio Nacional, con el objetivo de mantenerse en la pelea de la parte alta de la tabla e intentar disminuir la distancia con el líder exclusivo de la competencia, Colo Colo.

Pese a las buenas intervenciones del portero acerereo Chistián Bravo, el romántico viajero terminó quedándose con la victoria en la segunda parte del encuentro por 2-0, gracias a las anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales.

Con este buen resultado, sumado a la derrota de Universidad Católica en este fin de semana, Universidad de Chile consiguió posicionarse de forma solitaria en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero aún se mantiene a doce puntos de distancia del líder Colo Colo.

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El mercado de fichajes continúa moviéndose en el fútbol chileno, donde Universidad de Chile ha conseguido traer a tres refuerzos para este segundo semestre, estos son los casos de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart y Jordan García.

Se volverá a encontrar con los azules

Pero así como llegan nuevos futbolistas, también hay otros que han abandonar a los azules, uno de estos fue el caso de Felipe Salomoni, quien ya no tenía un rol protagonista en el equipo. Pero el futbolista se volverá a cruzar con la U, esto ya que fue oficializado en otro club de la Primera División, este es el caso de Audax Italiano.

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