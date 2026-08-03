¡En el Top 3 Sudamericano! Alejandro Tabilo sigue subiendo en el ránking ATP

Quien vivió una enorme semana fue el caso del tenista nacional Alejandro Tabilo, ya que la semana pasada se encontraba disputando el ATP 500 de Washington, donde consiguió llegar hasta la semifinales del torneo.

En la primera ronda del torneo, nuestra primera raqueta nacional consiguió superar al holandés Tallon Griekspoor (69°) por parciales de 7-6/4-6/6-4. Luego, en los octavos de final, venció al tenista francés Terence Atmane (46°) por parciales de 6-4/7-6.

En los cuartos de final del ATP 500 de Washington, Alejandro Tabilo dio un verdadero batacazo tras vencer al tenista estadounidense Ben Shelton (10°) por parciales de 4-6/7-5/6-4, quien además era el segundo mejor sembrado del torneo.

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Pese a caer en las semifinales del ATP 500 de Washington ante el tenista español Rafael Jodar (15°), Alejandro Tabilo cerró una enorme semana, sumando además 160 puntos que le permitieron amanecer el día de hoy en el lugar 26° del escalafón mundial.

Se codea con los mejores

Tras conocerse los ránkings semanales el día de hoy, Tabilo apareció como el segundo mejor sudamericano de todo el circuito, siendo superado sólo por el argentino Francisco Cerúndelo en el puesto 23° del ránking ATP.

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