¡A tirar la casa por la ventana! Colo Colo prepara una súper presentación para Vozinha en el Monumental

Una de las mayores teleseries que ha tenido Colo Colo en el último tiempo fue la contratación de Josimar Évora, más conocido como Vozinha, quien consiguió ganar gran popularidad tras su participación en el Mundial 2026 junto a la selección de Cabo Verde.

El portero de 40 años de edad demostró que nunca es tarde para hacer notar tu talento, ya que si bien era la primera Copa del Mundo en que participaba su selección, tuvo intervenciones impecables que les permitieron superar la fase de grupos.

Luego de la enorme popularidad ganada por Vozinha, diversos clubes estuvieron interesados en sus servicios, pero Colo Colo sorprendió en el mercado de fichajes tras anunciar al portero como su nuevo refuerzo.

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Tras varios días de incertidubre sobre el fichaje de Vozinha en Colo Colo, el portero de Cabo Verde finalmente aterrizó anoche en nuestro país y está listo para sumarse a las filas del cuadro albo y ganarse un puesto en el equipo.

Quieren presentarlo a la grande

Debido a la enorme popularidad del portero, los albos ya preparan una presentación que esté a la par de la que se hizo en su momento con Arturo Vidal. Esta se realizaría este miércoles desde las 19:30 horas en el estadio Monumental, donde se espera que asistan unas 42 mil personas, además de una respectiva transmisión del momento.

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