“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

Durante su exposición ante la Comisión de Salud del Senado, la titular de la cartera, May Chomali, sostuvo que la reducción presupuestaria del 3% no comprometerá la prestación de servicios a los usuarios.

"Esto es absolutamente falso", fue la tajante respuesta de la autoridad ante los cuestionamientos frente a las denuncias de escasez de insumos y reducción de horas médicas, atribuida preliminarmente al controvertido ajuste fiscal, según recogió T13.

En ese sentido, complementó: “Nosotros no estamos reduciendo el 3% de los recursos que se están traspasando a los municipios, todo lo contrario. A partir de este año se llevó a cero la comisión que la Cenabast le está cobrando a los municipios en la compra de medicamentos. Por lo tanto, no es cierto que nosotros vayamos a reducir ningún recurso que vaya a los Cesfam”.

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Según explicó la ministra, esta decisión responde a una instrucción del ministerio de Salud que ya fue informada a los equipos locales. “Hemos estado en cada reunión con los servicios de salud, con los directores de servicio de salud, y la asistencia a los pacientes no se toca”, afirmó.

Apuntó contra municipios

Por otro lado, Chomali expresó inquietud por el uso que —a su juicio— algunas alcaldías estarían dando al ajuste del 3% y acusó un presunto “boicot”. En sus palabras, le preocupa que los municipios "estén usando el tema del 3% para hacer lo que ellos quieren hacer, que nos estén echando la culpa a nosotros, porque eso es de resorte municipal".

"Me preocupa que si un alcalde está usando un tema general del país para hacer lo que ellos quieren hacer, de dejar sin turno de Cesfam, esto es un boicot", sentenció, de acuerdo con el citado medio, aunque no entregó detalles o datos que justifiquen la acusación.

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