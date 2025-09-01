Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
Por: Fabián Marambio
Este domingo, el Inter de Miami de Maximiliano Falcón perdió inapelablemente en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, pero el resultado pasó a segundo plano debido a una fuerte batalla campal que tuvo absolutamente de todo.
Todo sucedió tras el pitazo final, cuando los suplentes del Inter Miami invadieron la cancha para agredir a Jackson Ragen, defensor del Seattle Sounders. A partir de ahí, ambos equipos se cruzaron en una pelea que tuvo todos los condimentos posibles: golpes, empujones, escupitajos y mucho más.
La participación de Maxi Falcón en la pelea del Inter de Miami
El exdefensor de Colo Colo estuvo involucrado en la disputa, pues intentó “separar” con una técnica que estuvo más cerca de ahorcar a su rival que de calmar los ánimos. Fue por eso mismo que jugadores del Sounders también se fueron en su contra y le propinaron golpes mientras lo intentaban separar.
El escupitajo de Luis Suárez
Otro que suele estar siempre involucrado en este tipo de hechos es Luis Suárez, y esta no fue la excepción. El delantero charrúa tuvo un tenso diálogo con un miembro del cuerpo técnico rival, situación donde perdió la paciencia y acabó escupiéndole en un acto totalmente reprochable.
De momento se desconocen los castigos que podría recibir el exdelantero de Barcelona, pero muy probablemente serán varios partidos de sanción por perder todos los estribos al protagonizar este asqueroso actuar.
Seattle Sounders vs Inter de Miami: El resultado de la final
Aunque haya pasado a segundo plano, es importante destacar que Seattle Sounders se impuso por 3-0 al Inter de Miami y se consagró campeón de la Leagues Cup. Fue justamente por esto que los compañeros de Lionel Messi perdieron la paciencia y comenzar la potente batalla campal en el terreno de juego.
