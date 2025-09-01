Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami

Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Viña del Mar encierran a médico

Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta

Este domingo, el Inter de Miami de Maximiliano Falcón perdió inapelablemente en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, pero el resultado pasó a segundo plano debido a una fuerte batalla campal que tuvo absolutamente de todo.

Todo sucedió tras el pitazo final, cuando los suplentes del Inter Miami invadieron la cancha para agredir a Jackson Ragen, defensor del Seattle Sounders. A partir de ahí, ambos equipos se cruzaron en una pelea que tuvo todos los condimentos posibles: golpes, empujones, escupitajos y mucho más.

La participación de Maxi Falcón en la pelea del Inter de Miami

El exdefensor de Colo Colo estuvo involucrado en la disputa, pues intentó “separar” con una técnica que estuvo más cerca de ahorcar a su rival que de calmar los ánimos. Fue por eso mismo que jugadores del Sounders también se fueron en su contra y le propinaron golpes mientras lo intentaban separar.

Quizás te pueda interesar: Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 

El escupitajo de Luis Suárez

Otro que suele estar siempre involucrado en este tipo de hechos es Luis Suárez, y esta no fue la excepción. El delantero charrúa tuvo un tenso diálogo con un miembro del cuerpo técnico rival, situación donde perdió la paciencia y acabó escupiéndole en un acto totalmente reprochable.

De momento se desconocen los castigos que podría recibir el exdelantero de Barcelona, pero muy probablemente serán varios partidos de sanción por perder todos los estribos al protagonizar este asqueroso actuar.

Seattle Sounders vs Inter de Miami: El resultado de la final

Aunque haya pasado a segundo plano, es importante destacar que Seattle Sounders se impuso por 3-0 al Inter de Miami y se consagró campeón de la Leagues Cup. Fue justamente por esto que los compañeros de Lionel Messi perdieron la paciencia y comenzar la potente batalla campal en el terreno de juego.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Viña del Mar encierran a médico

Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta
Caamaño se cansó de Álvarez y la U

Cristián Caamaño barre el piso con Gustavo Álvarez y la U tras perder el Superclásico: "Al borde de ser mediocre"
Rivarola no entiende esta contratación de la U

Diego Rivarola cuestiona tajantemente este refuerzo de la U: "Me cuesta creer que..."
Sebastián Piñera

“Como acto de buena voluntad”: Gobierno anunció reinstalación de placa conmemorativa de Piñera en Hospital de Alto Hospicio
asesinato en mall de Talca

¡En pleno espacio comercial! Brutal caso de mujer asesinada estremece a Talca
Vaccari quiere seguir jugando ante la U

DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."
Jeannette Jara

"Nuestro gobierno va a ser social”: Así fue el masivo cierre de la segunda semana de gira nacional de Jeannette Jara
Independencia

¡A lo Proyecto X! Reportan caótica fiesta clandestina en Independencia
Claudio Borghi vaticina el Superclásico

¿Sabe cosas?: El desalentador pronóstico de Claudio Borghi para el Superclásico 198
Esteban González y Coquimbo Unido imparables

El curioso recado del DT de Coquimbo Unido tras nuevo paso hacia el título: "Que la gente en Santiago..."
Johnny Herrera arenga a la U

"Un gran regalo": La desafiante arenga de Johnny Herrera a la U para el Superclásico