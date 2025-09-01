Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami

Este domingo, el Inter de Miami de Maximiliano Falcón perdió inapelablemente en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, pero el resultado pasó a segundo plano debido a una fuerte batalla campal que tuvo absolutamente de todo.

Todo sucedió tras el pitazo final, cuando los suplentes del Inter Miami invadieron la cancha para agredir a Jackson Ragen, defensor del Seattle Sounders. A partir de ahí, ambos equipos se cruzaron en una pelea que tuvo todos los condimentos posibles: golpes, empujones, escupitajos y mucho más.

La participación de Maxi Falcón en la pelea del Inter de Miami

El exdefensor de Colo Colo estuvo involucrado en la disputa, pues intentó “separar” con una técnica que estuvo más cerca de ahorcar a su rival que de calmar los ánimos. Fue por eso mismo que jugadores del Sounders también se fueron en su contra y le propinaron golpes mientras lo intentaban separar.

The brawl at the end of the Miami vs Sounders included a 10+ second headlock from Max Falcon on Obed Vargas that was only broken up when Sounders assistant appeared to punch Falcon in the face, triggering Sergio Busquets to go insane. #LeaguesCup pic.twitter.com/uHc8zN3zFC September 1, 2025

El escupitajo de Luis Suárez

Otro que suele estar siempre involucrado en este tipo de hechos es Luis Suárez, y esta no fue la excepción. El delantero charrúa tuvo un tenso diálogo con un miembro del cuerpo técnico rival, situación donde perdió la paciencia y acabó escupiéndole en un acto totalmente reprochable.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/7OYc88LWR9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 1, 2025

De momento se desconocen los castigos que podría recibir el exdelantero de Barcelona, pero muy probablemente serán varios partidos de sanción por perder todos los estribos al protagonizar este asqueroso actuar.

Seattle Sounders vs Inter de Miami: El resultado de la final

Aunque haya pasado a segundo plano, es importante destacar que Seattle Sounders se impuso por 3-0 al Inter de Miami y se consagró campeón de la Leagues Cup. Fue justamente por esto que los compañeros de Lionel Messi perdieron la paciencia y comenzar la potente batalla campal en el terreno de juego.

