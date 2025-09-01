Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 

Por: Fabián Marambio

Colo Colo derrotó a Universidad de Chile en un nuevo y polémico Superclásico disputado en el Estadio Monumental. Como de costumbre, el compromiso tuvo absolutamente de todo y acá nos encargamos de mostrarte lo que no se vio en cancha.

Charles Aránguiz carga contra el arbitraje del Superclásico

Uno que no quedó contento con el arbitraje de Cristian Garay fue el “Príncipe” Aránguiz, quien acusó que “cada vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Cada vez que vengo hay un compañero expulsado. No sé si vieron la imagen de Correa. Todas las veces que vine acá pasó algo parecido antes de los 10 minutos y no ocurre nada”, comentó en zona mixta.

Las burlas de la Garra Blanca por lo sucedido en Argentina

Lo que sí se pudo apreciar fácilmente en la transmisión fueron los lienzos de la Garra Blanca con dedicatorias a los hinchas azules, burlándose por lo sucedido en Argentina. “Independiente, los esperamos en Chile. Nadie le pega a nuestros hijos”, fue uno de los irónicos mensaje de los fanáticos albos.

Irónico mensaje de la Garra Blanca en Superclásico.
El irónico mensaje de la Garra Blanca por lo que vivieron los hinchas de la U en Argentina.

La pelea de Javier Correa en zona mixta

El delantero albo se enfrascó en una fuerte discusión con un fanático de la U en una zona privada del Monumental, acusando que el hincha lo intentó golpear. El hecho no pasó a mayores, pero luego se supo que el culpable de todo era un familiar de Víctor Felipe Méndez, lo que podría traer coletazos en la interna.

Una lamentable muerte en el Estadio Monumental

Todo el festejo del triunfo albo fue empañado por el triste fallecimiento de un hincha albo, quien murió tras caer del techo del estadio mientras intentaba pasar de un sector a otro. A pesar de que fue asistido rápidamente y llevado a un centro de salud cercano, no pudo resistir debido a la gravedad de sus heridas.

