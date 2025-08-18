Con razón no lo despedían: La millonaria suma que pagará Colo Colo para sacar a Jorge Almirón

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Fabián Marambio

Finalmente, y después de un 2025 para el olvido, Jorge Almirón dejará de ser entrenador de Colo Colo tras una seguidilla de malos resultados. Pero esto no será barato, ya que la dirigencia del Cacique tendrá que desembolsar una millonaria suma de dinero a modo de indemnización.

Considerando que el entrenador tiene contrato hasta diciembre de 2026, más todos meses que restan para concluir este año, los albos deberán pagarle 2.8 millones de dólares. A pesar de esto, desde Blanco y Negro esperan que el DT reduzca sus pretensiones y pueda encontrar un acuerdo por menos dinero.

Todo esto se va definir en las próximas horas, donde los dirigentes albos se reunirán con el representante del entrenador para encontrar el acuerdo que selle su salida del Estadio Monumental. Si bien es cierto que Almirón no quería ceder dinero, el contexto lo sobrepasa y entiende que ya no da para más.

Jorge Almirón Colo Colo
Los albos podrían pagar hasta 2.8 millones de dólares para sacar a Almirón.

El panorama es complejo, porque el Cacique jugará el sábado ante Palestino como visitante y corre contra el tiempo para encontrar al reemplazante de Almirón. Si bien es cierto que Héctor Tapia ya tiene la propuesta, aún no la ha aceptado y no ha comenzado con los entrenamientos del primer equipo.

Es así como Jorge Almirón abandonará el Estadio Monumental después de ganar un Campeonato Nacional, una Supercopa y de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo replicar todos esos logros en este 2025 y terminó dejando el club como un verdadero villano.

