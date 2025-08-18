"Ambiente de guerra": Autoridades se defienden por operativo policial en partido de la U de Chile

El partido de la U de Chile ante Audax Italiano estuvo marcado por incidentes protagonizados por la hinchada azul, todo esto para protestar por el potente operativo policial en el Estadio Nacional. Ante esto, las autoridades de la comuna no tardaron en referirse al tema para defenderse.

“Esas son medidas de Carabineros. Como municipio no tenemos relación con la definición de los dispositivos de seguridad, ya que estas decisiones corresponden a la delegación presidencial y a Carabineros. A nosotros solo nos llega la información de los horarios, un día antes”, señalaron desde la Municipalidad de Ñuñoa.

Toda esta defensa se debe a una fotografía de un Carabinero portando armamento poco común para un partido de fútbol, la cual se volvió viral en las redes sociales y dejó un alto número de reacciones.

Quizás te pueda interesar: ¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo

La U sufre por el fuerte contingente policial en su partido.

Es más, fue por todo esto que los hinchas azules lanzaron artificio a la cancha cuando estaba arrancando el compromiso. Afortunadamente no pasó a mayores, pero todo pudo haber sido peor ya que los proyectiles cayeron muy cerca de Gabriel Castellón.

Es así como la U de Chile podría recibir sanciones por todo lo ocurrido, las cuales van desde multas hasta fuertes reducciones de aforo para los importantes partidos que se aproximan para el club.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.