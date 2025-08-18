"Ambiente de guerra": Autoridades se defienden por operativo policial en partido de la U de Chile

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

¿Lo extrañan en Colo Colo? Cristián Zavala deja mensaje tras su renacer en Coquimbo Unido
Jorge Almirón Colo Colo

Con razón no lo despedían: La millonaria suma que pagará Colo Colo para sacar a Jorge Almirón
Claudio Borghi Colo Colo

¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo
eduardo vargas

Con desahogo incluido: Así reaccionó Eduardo Vargas ante las pifias de hinchas de la U
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

Todo avanzado: Aníbal Mosa se reúne con el reemplazo de Jorge Almirón en colo Colo
Diego Sánchez y Lucas Di Yorio

En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."
Julio Vaccari U de Chile vs Independiente

"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”
Johnny Herrera Colo Colo vs Universidad Católica

Johnny Herrera le da en el suelo a Colo Colo tras goleada de la UC: "No se salva nadie"
Valparaíso

¡Lo agarraron a batazos! Captan estrepitosa caída de ladrón que entró a robar a una carnicería en Valparaíso

El partido de la U de Chile ante Audax Italiano estuvo marcado por incidentes protagonizados por la hinchada azul, todo esto para protestar por el potente operativo policial en el Estadio Nacional. Ante esto, las autoridades de la comuna no tardaron en referirse al tema para defenderse.

“Esas son medidas de Carabineros. Como municipio no tenemos relación con la definición de los dispositivos de seguridad, ya que estas decisiones corresponden a la delegación presidencial y a Carabineros. A nosotros solo nos llega la información de los horarios, un día antes”, señalaron desde la Municipalidad de Ñuñoa.

Toda esta defensa se debe a una fotografía de un Carabinero portando armamento poco común para un partido de fútbol, la cual se volvió viral en las redes sociales y dejó un alto número de reacciones.

Quizás te pueda interesar: ¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo

u de chile
La U sufre por el fuerte contingente policial en su partido.

Es más, fue por todo esto que los hinchas azules lanzaron artificio a la cancha cuando estaba arrancando el compromiso. Afortunadamente no pasó a mayores, pero todo pudo haber sido peor ya que los proyectiles cayeron muy cerca de Gabriel Castellón.

Es así como la U de Chile podría recibir sanciones por todo lo ocurrido, las cuales van desde multas hasta fuertes reducciones de aforo para los importantes partidos que se aproximan para el club.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

¿Lo extrañan en Colo Colo? Cristián Zavala deja mensaje tras su renacer en Coquimbo Unido
Jorge Almirón Colo Colo

Con razón no lo despedían: La millonaria suma que pagará Colo Colo para sacar a Jorge Almirón
Claudio Borghi Colo Colo

¿Es candidato? Estas son las condiciones de Claudio Borghi para retornar a Colo Colo
eduardo vargas

Con desahogo incluido: Así reaccionó Eduardo Vargas ante las pifias de hinchas de la U
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

Todo avanzado: Aníbal Mosa se reúne con el reemplazo de Jorge Almirón en colo Colo
Diego Sánchez y Lucas Di Yorio

En Coquimbo Unido se olvidan de la U y comienzan a probarse la corona: "Es la suerte del..."
Julio Vaccari U de Chile vs Independiente

"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¡¿CUANTO TIEMPO?! Autoridades entregan detalles sobre proceso de extradición del sicario del “Rey de Meiggs”
Johnny Herrera Colo Colo vs Universidad Católica

Johnny Herrera le da en el suelo a Colo Colo tras goleada de la UC: "No se salva nadie"
Valparaíso

¡Lo agarraron a batazos! Captan estrepitosa caída de ladrón que entró a robar a una carnicería en Valparaíso
Fernando Zampedri Colo Colo vs Universidad Católica

Esposa de Fernando Zampedri saca ronchas en Colo Colo con picante burla: "No querían que…"
Jorge Almirón Colo Colo

"Soy de la casa": El exjugador de Colo Colo que se ilusiona con reemplazar a Jorge Almirón en el banco
extranjero

¡Se habría impacientado! Furioso hombre extranjero agredió a guardias de seguridad en Chicureo
José Antonio Neme

“De sicariato los colombianos saben”: La reflexión de Neme tras detención de sicario del “Rey de Meiggs”
sicario Alberto Carlos Mejía Hernández

¿En dónde estaba? Así fue la detención del sicario del Rey de Meiggs
Jorge Almirón Colo Colo

"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC
Romai Ugarte Colo Colo vs Universidad Católica

"Muertos vivientes": Romai Ugarte liquida a Colo Colo con fuerte dedicatoria a Fernando de Paul
Jorge Almirón Colo Colo

¿Fin del ciclo?: Jorge Almirón pone fecha para su inminente salida de Colo Colo
fuga de asesino de cabo Florido

"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo
Antofagasta

¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos