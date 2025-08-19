Buenos candidatos: Los nombres que asoman para ser el DT de Colo Colo tras el interinato

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Fabián Marambio

La salida de Jorge Almirón del banco de Colo Colo es un hecho y Héctor Tapia asumirá de manera interina pensando en el corto plazo. Es por eso que la dirigencia alba trabaja pensando en el futuro y ya tiene tres candidatos principales para ser el próximo DT del equipo.

Según informó el periodista Rodrigo López en D Sports, cada bloque tiene a su candidato. Por un lado, el favorito de Aníbal Mosa es Juan Pablo Vojvoda, quien está libre después de su extenso paso por Fortaleza de Brasil.

Por otro lado, el bloque Vial, representado por Alfredo Stöhwing, tiene a Pablo "Vitamina" Sánchez como gran candidato, entrenador que también está sin club después de finalizar sus trabajos en LDU Quito. Finalmente, el candidato del Club Social es un conocido por todos: Gustavo Quinteros.

colo colo
Juan Pablo Vojvoda es el favorito de Mosa para asumir en el Cacique.

Sin embargo, en caso de obtener resultados y rendimientos sobresalientes en el duelo ante Palestino y Universidad de Chile, no se descartaría la continuidad de Héctor Tapia, quien dirigirá de manera interina ambos compromisos.

Así las cosas, los albos están en una situación compleja en la que "Tito" Tapia buscará ser el salvavidas una vez más, tal y como lo hizo hace ya varios años.

