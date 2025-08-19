¿Superclásico sin público? Informe arbitral preocupa a todos en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

La dura humillación de Colo Colo ante Universidad Católica dejó más que la potencial salida de Jorge Almirón como DT del equipo. Y es que el informe arbitral del compromiso podría traer duras consecuencias en el Estadio Monumental.

El árbitro Cristian Garay no dudó en acusar todos los incidentes vividos en Macul, encendiendo la alerta. “El jugador Alfred Canales (Universidad Católica) recibió el impacto de un proyectil lanzado desde la tribuna océano. El objeto impactó directamente en el rostro del jugador, provocando una herida sangrante en la nariz y frente”, informó Garay.

Con este duro panorama, los albos serán citados al Tribunal de Disciplina y esperan sanciones que pueden ser severas. Estas podrían ser multas económicas o incluso tener que disputar de uno a cinco partidos a puertas cerradas, entre ellos, el Superclásico con la U.

Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton
El Superclásico podría ser a puertas cerradas en el Monumental.

Escenario complejo para los albos que se sumaría a la crisis deportiva que han atravesado durante todo este 2025 y que acrecentaría los problemas económicos, pues perderían importante dinero proveniente de la venta de entradas.

El castigo final aún se desconoce debido a que el Tribunal de Disciplina de la ANFP debe tomar cartas en el asunto, aunque desde ya las sensaciones por el inminente castigo no son para nada positivas en Macul.

