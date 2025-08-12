Parece cosa de tiempo: Lo que debe pasar para que Colo Colo despida a Jorge Almirón

Jorge Almirón no quiere perdonar un solo peso de su indemnización en Colo Colo y solo por eso se ha mantenido hasta el día de hoy en el club. Sin embargo, la dirigencia alba tendrá que tomar medidas si el entrenador profundiza aún más la crisis deportiva del equipo.

Cristián Alvarado, periodista que cubre al Cacique en Radio ADN, dijo que “conversé con un director del club que me dijo que me pusiera en el escenario más negativo. Es decir, que se enrede con Universidad Católica, que no pueda ganar a Palestino y que Universidad de Chile venza en el Estadio Monumental, sería insostenible continuar con el técnico”.

Sobre ello, agregó que “es un escenario que analiza parte de la dirigencia de Blanco y Negro, no sé si todos los directores, pero entienden que el momento deportivo de Colo Colo es muy complejo, más aún cuando estás a 17 puntos del líder Coquimbo Unido”.

Si los albos no logran ganar, Almirón podría ser despedido.

Recordar que a comienzos de temporada la dirigencia alba decidió extender el contrato de Jorge Almirón hasta diciembre de 2026, todo esto con un sueldo que alcanza los 167 millones de pesos mensuales.

Es por eso que están tan aproblemados para tomar una decisión, pues la cantidad que alcanza la indemnización es una cifra que nunca antes han desembolsado para despedir a un entrenador al que no lo acompañan los resultados.

