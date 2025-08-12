Parece cosa de tiempo: Lo que debe pasar para que Colo Colo despida a Jorge Almirón

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

¿Hay temor? En Argentina advierten a Independiente por el gran nivel de la U de Chile
colo colo

Esta vez no es Marchant: Exigen a Jorge Almirón darle más minutos a este canterano de Colo Colo

Claudio Borghi se decanta entre Lucas Assadi y Luciano Cabral: "Hoy por hoy es más..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje
Jorge Almirón Colo Colo

¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo
María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó

Jorge Almirón no quiere perdonar un solo peso de su indemnización en Colo Colo y solo por eso se ha mantenido hasta el día de hoy en el club. Sin embargo, la dirigencia alba tendrá que tomar medidas si el entrenador profundiza aún más la crisis deportiva del equipo.

Cristián Alvarado, periodista que cubre al Cacique en Radio ADN, dijo que “conversé con un director del club que me dijo que me pusiera en el escenario más negativo. Es decir, que se enrede con Universidad Católica, que no pueda ganar a Palestino y que Universidad de Chile venza en el Estadio Monumental, sería insostenible continuar con el técnico”.

Sobre ello, agregó que “es un escenario que analiza parte de la dirigencia de Blanco y Negro, no sé si todos los directores, pero entienden que el momento deportivo de Colo Colo es muy complejo, más aún cuando estás a 17 puntos del líder Coquimbo Unido”.

Quizás te pueda interesar: ¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje

Jorge Almirón Colo Colo
Si los albos no logran ganar, Almirón podría ser despedido.

Recordar que a comienzos de temporada la dirigencia alba decidió extender el contrato de Jorge Almirón hasta diciembre de 2026, todo esto con un sueldo que alcanza los 167 millones de pesos mensuales.

Es por eso que están tan aproblemados para tomar una decisión, pues la cantidad que alcanza la indemnización es una cifra que nunca antes han desembolsado para despedir a un entrenador al que no lo acompañan los resultados.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

¿Hay temor? En Argentina advierten a Independiente por el gran nivel de la U de Chile
colo colo

Esta vez no es Marchant: Exigen a Jorge Almirón darle más minutos a este canterano de Colo Colo

Claudio Borghi se decanta entre Lucas Assadi y Luciano Cabral: "Hoy por hoy es más..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje
Jorge Almirón Colo Colo

¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo
María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”
Carlos Caszely

“Te guste o no”: La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely
lucas assadi en u de chile

El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"
Aníbal Mosa Colo Colo

Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi