¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje

Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

Por: Fabián Marambio

Arturo Vidal perdió los estribos después de ver cómo, según él, el arbitraje perjudicaba nuevamente a Colo Colo. Fue por eso que estalló contra el juez Felipe González sin filtro alguno, lo que podría generarle un duro dolor de cabeza.

Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, dijo en Las Últimas Noticias que “por infracción a los Estatutos Reglamentos, esté Código o Bases y por actos cometidos contra la ética deportiva y el Fair Play, su castigo puede ir desde amonestación hasta cincuenta juegos de suspensión”.

Respecto a aquello, complementó agregando que a Vidal lo pueden castigar por dos variables distintas. “Primero, porque vulnera una norma de las bases que impide que un jugador que no se encuentra inscrito en la planilla esté en la zona de exclusión. Y, por segundo, porque insulta al árbitro estando inhabilitado para estar en esa zona”, señaló.

Arturo Vidal Colo Colo vs Everton
Vidal podría recibir una dura sanción por su salida de cadena.

Ahora queda esperar si el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sanciona por sus críticas al arbitraje, por estar en una zona no permitida o si se afirma de las dos para darle un castigo complementario, el cual podría ser de una cantidad de partidos nunca antes vista.

Recordar que Arturo Vidal también tiene en juego su renovación con Colo Colo, pues debe cumplir una cláusula de minutos para hacerlo. En caso de recibir un castigo ejemplar, incluso podría arriesgar su continuidad en Macul.

