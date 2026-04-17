¡Más problemas! Las dos nuevas bajas que se suman a Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana, Universidad de Chile deberá medirse ante Everton en condición de visitante en Viña del Mar el día de mañana desde las 17:30 horas, donde los azules buscarán volver al triunfo para no quedarse atrás en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Pero durante esta semana, los azules iniciaron una campaña de críticas sobre el arbitraje del fútbol chileno tras la derrota de la semana pasada ante Ñublense por la cuenta mínima, donde la única anotación del encuentro fue un golazo de Diego Céspedes de tiro libre.

Universidad de Chile incluso se reunión con Roberto Tobar para entregar sus reclamos por las polémicas ocurridas en el duelo ante Ñublense, donde reclamaron al menos dos tarjetas rojas por el lado del cuadro de Chillán, las cuáles no fueron consideradas.

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Universidad de Chile se medirá ante Everton el día de mañana em Viña del Mar desde las 17:30 horas, donde necesitan volver al triunfo ya que tras la derrota con Ñublense de la semana pasada, cayeron hasta el séptimo lugar de la tabla de posiciones, saliendo de la zona de copas internacionales.

Un problema recurrente

Pero el romántico viajero sigue sufriendo con el gran problema que tienen esta temporada que son las lesiones de sus jugadores y las constantes bajas para los encuentros. Esto ya que para el duelo de mañana, Marcelo Morales no podrá ser opción tras sufrir un microdesgarro, mientras que por otro lado, Franco Calderón no fue considerado en la convocatoria debido a una decisión técnica.

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