La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara

eduardo artés y jeannette jara

Por: Catalina Abarca

Una nueva polémica se encendió en redes sociales luego de que el candidato presidencial Eduardo Artés lanzara duras críticas en contra de Jeannette Jara, a raíz de sus recientes declaraciones sobre el aumento en las tarifas eléctricas.

El docente reaccionó tras escuchar la propuesta de la candidata, quien planteó que las compañías eléctricas descuenten directamente el cobro extra a los usuarios a partir del próximo mes. Sin embargo, lo que realmente molestó a Artés fue una palabra utilizada por la militante del PC, que calificó como “poco” el monto involucrado.

Aunque sea poco el monto señalado por las compañías eléctricas, y con mayor razón si es poco, ¿por qué no se lo descuentan directamente a las y los usuarios en sus cuentas del próximo mes? Eso sería un buen gesto”, indicó Jeannette Jara en sus declaraciones.

El líder de Unión Patriótica no dejó pasar el comentario y, fiel a su estilo frontal, se descargó sin filtro en su cuenta de X (ex Twitter). “Patética Jeannette, para ti será poco: son más de $25.000, para el sueldo promedio que no pasa los $600.000 no lo es. ¡Qué manera de vivir y pensar en modo neoliberal!”, escribió.

Los usuarios se cuadraron con Jeannette Jara

No obstante, su publicación no fue bien recibida por todos. Incluso varios de sus propios seguidores le aclararon que había malinterpretado las palabras de Jara. “Profesor, qué poca capacidad para comprender lo que dice la candidata. Dice que si para las compañías es poco, que lo descuenten directamente en la próxima cuenta”, “Profe, yo lo quiero re arto... pero en esta estoy con Jara” y “Menos del 5% de un sueldo mínimo es bastante poco. Jara solo dice la verdad”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Te puede interesar: ¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes

