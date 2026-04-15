Tras alza histórica en bencinas, camioneros pasan de advertencias a movilizaciones en el norte: “Que sí se sienta el malestar”

Semanas atrás, el precio del petróleo diésel aumentó en $580 por litro, a raíz de la histórica alza en los combustibles. Ahora, luego de haberse mantenido en una desconcertante calma, el gremio de camioneros de la Región de Tarapacá finalmente anunció que darán inicio a las movilizaciones.

Según lo informado por BiobioChile, las medidas de presión por parte de los transportistas se anunció tan solo unas horas después de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmara una nueva alza que comenzará a regir a partir del jueves 16 de abril.

De acuerdo con el citado medio, desde el gremio barajan el paro de actividades y eventuales bloqueos entre las formas de movilización. Eso sí, si bien no tienen claridad de cómo lo harán, advirtieron que empezarán las manifestaciones dentro de los próximos días.

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¿Qué dijeron los líderes del gremio?

Al respecto, el dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio, Julio Zamorano, sentenció que “hemos resuelto por mayoría hacer una movilización. Fecha a definir, lo más pronto posible”. Bajo el argumento de un panorama “insostenible”, afirmó que esperan el apoyo de asociaciones transportistas de Arica, Antofagasta, Coquimbo, San Antonio o Valparaíso.

“Este llamado es para que el Gobierno entienda y se sensibilice, que no están administrando una empresa de ellos, donde pueden decir ‘no hay plata’. Acá necesitamos una señal, un colchón, porque no podemos mantener las alzas”, expresó, advirtiendo que la manifestación “tiene un comienzo, pero no sabemos cuándo va a terminar”.

En tanto, el dirigente de camioneros del Puerto de Iquique, Rafael Miranda, indicó que “la movilización se viene sí o sí, porque el Gobierno se vio muy cerrado en el petitorio que se le hizo, que era, por parte baja, congelar los valores de combustibles por mínimo seis meses”.

“No queremos causar tanto problema, pero que sí se sienta el malestar de lo que vive hoy el transporte de carga”, aseguró ante la consulta de cómo se movilizarán, aunque no detalló un modo en específico.

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