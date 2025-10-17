¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes

A pesar de los debates que se han llevado a cabo, algunos aspirantes a la presidencia continúan su guerra sin tregua a través de redes sociales. Así quedó demostrado en un nuevo episodio protagonizado por Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Y es que la candidata de la centro izquierda, dejó a más de uno con la boca abierta al contestar con un meme a un duro descargo del líder republicano, quien usó su cuenta en X para responder a una crítica que el presidente Boric hizo a su candidatura.

Recordemos que, en medio de un acto público, el mandatario criticó la expresión “parásitos del Estado”, utilizada por el equipo de Kast para señalar a un sector de los funcionarios públicos. "Yo creo que no y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda", sentenció Boric.

Frente a eso, el abanderado de ultraderecha no tardó en reaccionar. "El Presidente Boric sigue operando como Jefe de Campaña de Jara y no se hace cargo de su fracasado gobierno. La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su gobierno. Póngase a trabajar y no se meta en la campaña", lanzó.

La respuesta de Jara

El nuevo reclamo del republicano no pasó desapercibido para Jeannette Jara, quien dejó un clásico meme de Los Simpson a modo de una irónica respuesta. Aunque carecía de sonido, el gif evocaba la recordada escena de la serie en la que Homero anima al público, hasta ser abruptamente interrumpido por una mujer que le grita: “Cállese, hombre horrible”.

Los simpatizantes de la carta oficialista se lo tomaron con humor y celebraron la ocurrencia de respuesta. “Candidata, a mi Kast me bloqueó exactamente por el mismo chiste”, “Conoce meme de los Simpson? Es la candidata perfecta”, “JAJAJAJAJAJAJA esta es mi candidata 💜”, “Jajajajajajaja vende patrias ofendidos en 3..2...1…”, “Wuahahahahahah Que notable” y “la amo tía”, comentaron algunos.

Por otro lado, a los adherentes del republicano no les pareció tan gracioso. “El nivel de Jeannette Jara dice todo. Kast le habla de tarifas eléctricas, crisis económica, fracaso de gestión… y ella responde con un GIF de Los Simpson", “El uso de gifs o emojis en sus respuestas o publicaciones muestran una dificultad para verbalizar su conocimiento y opinión mediante el diálogo” y “Y se puso la mano en el corazón para postear eso?”, fueron algunos de los regaños.