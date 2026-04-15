Brecha de género en el inglés: Solo 4 de cada 10 estudiantes en Chile son mujeres

Nuevos datos de Berlitz Chile revelan una disparidad preocupante: mientras el mercado laboral exige inglés en el 64% de las ofertas, las mujeres representan solo el 39% de las inscripciones en cursos de idiomas, afectando directamente su empleabilidad.

Un obstáculo para el crecimiento profesional femenino

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y el alza en el costo de la vida, el dominio de una segunda lengua se ha vuelto crítico. Sin embargo, las cifras de 2026 muestran una realidad desigual. Según Berlitz Chile, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, la participación femenina en el aprendizaje de inglés se estancó en un 39%, frente a un 61% de hombres.

Esta brecha formativa coincide con un escenario laboral complejo. De acuerdo con el INE, la tasa de desempleo femenino alcanzó el 9% en el último trimestre, superando el promedio nacional del 8,3%.

¿Por qué el inglés es clave para el empleo en 2026?

El dominio del idioma ya no es un "extra", sino un requisito de integración. Las empresas chilenas demandan profesionales bilingües principalmente en sectores estratégicos:

Tecnología y Minería.

Comercio Internacional.

Industria Farmacéutica.

Servicios Globales.

“El inglés puede abrir puertas y mejorar la empleabilidad, pero es necesario que más mujeres incorporen esta herramienta en su desarrollo”, explica Ricardo Castro, Country Manager de Berlitz Chile.

La menor participación femenina en cursos de inglés no solo responde a intereses, sino a la dificultad de compatibilizar la formación con otras responsabilidades. Ante esto, la industria ha respondido con programas flexibles y modalidades online, permitiendo que más mujeres puedan acceder a la enseñanza sin descuidar sus entornos personales o laborales.