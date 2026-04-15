Seremi de Energía en La Araucanía pierde el cargo en menos de una semana ¡Impactante motivo lo dejó fuera!

A menos de una semana de su nombramiento como seremi de Energía en La Araucanía, Patrick Dungan fue removido del cargo tras un impactante anuncio de la Delegación Presidencial de la zona.

¿El motivo? Desde el recién pasado lunes que Dungan no ha puesto un pie en su lugar de trabajo. Encima, de acuerdo con un comunicado oficial recogido por Emol, tampoco habría entregado “justificaciones oficiales ni formales" por su ausencia.

"Desde el día lunes 13 de abril, el Seremi Patrick Dungan Alvear, se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, hecho irregular que lamentamos", explican en el documento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Es más, desde la delegación presidencial afirmaron que intentaron contactarse con el ahora ex seremi, sin embargo, “no ha contestado el teléfono". Frente a eso, sentenciaron que "el Ministerio de Energía, determinó retirar la tramitación de su decreto de nombramiento en Contraloría".

Así, tras quedar el cargo vacío una vez más, la delegación indicó que "se propondrá una nueva terna al presidente de La República para que designe prontamente a la autoridad de la cartera".

Por otro lado, aseguraron que las funciones quedarán —por ahora— en manos de otro seremi. "Las tareas del servicio siguen desarrollándose con normalidad ya que asume la subrogancia el seremi de Economía, Carlos Zirotti", concluyeron.

Te puede interesar: Cambio relámpago en Cultura: Nuevo Seremi de la RM es actor y lo vimos en “Machos” y “Rompe corazón”