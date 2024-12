La pregunta de notero que generó la indignación de entrevistado en vivo: "¡Trátame como una persona normal!"

Un incomodo momento vivió en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Tomás Cancino cuando le realizó una pregunta a un vecino quien le respondió indignado en vivo. En concreto el notero estaba entrevistando a el amigo de un hombre retenido en el marco de una fiscalización vehicular que se realizaba en el límite de las comunas de Renca y Quinta Normal.

En la instancia el conductor del vehículo que iba a ser fiscalizado se bajó de su auto y corrió a gran velocidad hasta por seis cuadras, sin embargo igual fue detenido por Carabineros quienes salieron rápidamente detrás de él. Ante esto su amigo dijo desconocer los motivos por los que decidió darse a la fuga.

Notero genera furia de entrevistado

“Él no tiene ni un problema, siempre ha sido una persona intachable” partió diciendo el hombre a modo de defensa. “¿Usted cree que alguien intachable va a escapar de Carabineros?” le consultó Cansino. “Estás diciendo algo de lo que yo no tengo idea de lo que le pasó” reaccionó el entrevistado aparentemente molesto.

A esto el periodista respondió. "¿Qué sospecha usted?" dijo. "Nunca sospecharía de él, somos amigos. Estaba todo normal y él me dice ‘espérate aquí, voy y vuelvo’. Veíamos de la notaría e íbamos a la casa. Lo que yo sé es que tiene todo al día, no sé qué problema habrá tenido. Lo único que sé es que se bajó, me dijo que lo esperara y supuse que fue a hacer algo. Si quieren revisen mi auto, no tengo nada que ocultar" añadió el hombre.

"¿Usted conoce a la familia del conductor?" volvió a preguntar el notero. "Sí, nos conocemos hace años. Él está solo en Santiago y su familia está en el sur, en Carahue" detalló sobre el sujeto fugado del control policial. "¿Usted con él cómo se llevan? ¿A lo mejor venían de algún carretito?" insistió el periodista a lo que con tono más enojado el entrevistado contestó.

"Es que tú estás usando palabras... poniendo una imagen donde no la hay. Trátame como una persona normal, no me digas que yo andaba en un carrete. Tú estás hablando con una persona que no fuma, que no toma, que me preocupo de mi nieta, así que no pongas palabras en mi boca" lanzó. "No lo estoy cuestionando. Usted se hace el ofendido" se defendió el profesional.

