¿Prepara las maletas?: La estrella de Colo Colo que Jorge Almirón ya no quiere en su equipo

Este domingo, Colo Colo recibirá a Audax Italiano en un partido crucial en sus aspiraciones de quedarse con el Campeonato Nacional 2024, y considerando la importancia del encuentro, llama la atención que una figura del Cacique nuevamente quedó fuera por decisión técnica, señal clara de que ya no entra en los planes de Jorge Almirón.

Efectivamente, si bien la Universidad de Chile continúa en lo más alto de la tabla de posiciones, el cuadro 'popular' depende de sí mismo para alzarse como campeón del certamen, pues de ganar todos sus partidos pendientes, le arrebatará el liderato a su clásico archirrival en este tramo final de la temporada.

Ante ello, sabiendo que Almirón saltará a la cancha con sus mejores hombres, la ausencia de Cristián Zavala en la lista de citados para hoy parece confirmar los rumores de que ya no es prioridad para el cuerpo técnico, el cual tampoco consideró al extremo en el Clásico ante Universidad Católica el pasado jueves.

De hecho, el ofensivo de 25 años no presenta ninguna lesión y se le ha visto trabajando a la par de sus compañeros durante las últimas semanas, por lo que si quedó al margen de dos partidos consecutivos fue únicamente elección del entrenador, quien no está conforme con el rendimiento del ex Deportes Melipilla.

Cabe mencionar que si bien no pudo ir ni al banco de suplentes frente a la UC, Zavala acudió a las instalaciones del Monumental para alentar al Cacique como un hincha más, por lo que no sería sorpresa que hoy nuevamente aparezca para el encuentro de Colo Colo contra Audax, duelo que arrancará a las 20:00 horas de este domingo.

