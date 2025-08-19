Jubilación: Juvenal Olmos suelta la bomba y deja esta dura exigencia para Arturo Vidal

El 2025 de Arturo Vidal ha sido duro y ha estado bastante lejos de lo que ha acostumbrado a lo largo de toda su carrera. Es justamente por esto que Juvenal Olmos incendió todo y lanzó la bomba para exigir la jubilación del "King".

Primero, el actual panelista se comparó con Vidal. "Yo siempre lo he dicho. A mí me habló Manuel Pellegrini y fue él quien me retiró del fútbol. Pero hubo una charla respetuosa y quedó todo claro. De ahí yo comencé mi carrera como entrenador", dijo Olmos en TNT Sports.

Tras aquella introducción, el exentrenador dio la instrucción para la jubilación del "King". "Arturo Vidal necesita alguien que lo siente y le diga cuál es su realidad. ‘Mira tu presente, te voy a sacar de a poco y voy a priorizar a otros jugadores", señaló.

Olmos pide el retiro de Vidal.

Lo cierto es que Arturo Vidal acaba de completar la cláusula de minutos disputados para renovar automáticamente su contrato con Colo Colo, razón por la que permanecerá en el Estadio Monumental al menos hasta diciembre de 2026.

Así las cosas, mientras muchos exigen la jubilación de Arturo Vidal, el "King" se prepara para disputar el partido ante Palestino de este viernes en lo que podría ser el comienzo del repunte albo o, de lo contario, un nuevo golpe justo antes de otro Superclásico.

