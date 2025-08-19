Están sintiendo el cansancio: Revelan el gran problema del plantel de la U de Chile

La U de Chile necesita dejar atrás la dura derrota como local ante Audax Italiano y, para esto, busca al menos un empate ante Independiente para clasificar a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, acaban de revelar la gran complicación que están sufriendo los jugadores azules de cara al importante duelo.

Según informó el periodista Marcelo Díaz, "los jugadores estaban agotados (contra Audax Italiano) y tiene que ver con el partido del miércoles. Lo dijo hasta Eduardo Vargas, jugar en la mañana cuesta mas y la U lo sintió".

Es más, debido a la alta competencia y exigencia de los partidos, los azules querrían enfocarse solo en un torneo. "La U necesita pasar y seguir en competencia y necesita pasar Independiente para seguir en la Copa Sudamericana", agregó Díaz.

Álvarez sufre con el cansancio de su plantel.

Complejo panorama en el que Gustavo Álvarez tendrá que buscar soluciones para dosificar al plantel, pues ya Israel Poblete dio muestras de cansancio al sufrir una lesión muscular que lo dejará al margen del importante partido contra Independiente.

A pesar de esto, la buena noticia es que a la U de Chile le sirve un empate para seguir con vida en el torneo continental gracias a la victoria conseguida en la ida, donde se impusieron por la cuenta mínima con gol de Lucas Assadi.

