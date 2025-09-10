No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse

Jugadores Colo Colo 2025

Por: Fabián Marambio

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo y rápidamente se notaron cambios en comparación con Jorge Almirón, sobre todo en cuanto a la duración e intensidad de cada entrenamiento. Es más, esto ya tuvo una lamentable consecuencia, pues un importante jugador se lesionó de gravedad.

Se trata de Óscar Opazo, lateral derecho que se perderá lo que resta de temporada después de sufrir una meniscopatía en la rodilla izquierda, grave lesión por la que tendrá que someterse a una cirugía que lo mantendrá de dos a tres meses fuera de las canchas.

Mala noticia para Óscar Opazo en Colo Colo

Esta lesión llega justo en un pésimo momento para el “Torta” ya que era uno de los jugadores que sumaba bonos con Ortiz. El lateral derecho estaba mostrando un buen desempeño y se apuntaba para ser la gran competencia de Mauricio Isla en el sector derecho de la defensa alba.

Ahora el entrenador tendrá que buscar nuevas variantes para aumentar la competencia interna con el “Huaso”, escenario en el que los juveniles podrán tener su gran chance de mostrarse y luchar por su cupo en el primer equipo.

Óscar Opazo se lesiona de gravedad en Colo Colo.
Óscar Opazo se lesiona de gravedad y se perderá lo que resta de temporada.

Los números de Óscar Opazo en el Cacique

Este 2025 ha sido un año para el olvido de Opazo en el Estadio Monumental, disputando solo 15 partidos que se ven traducidos en 943 minutos, sin registrar goles ni asistencias y acumulando tres tarjetas amarillas.

