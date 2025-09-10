La guerra está declarada: ANFP rechaza suspender la Supercopa y esto dijeron desde U de Chile

Desde U de Chile han hecho todo lo posible para suspender la Supercopa e incluso enviaron una carta formal para hacerlo. Todo esto fue rechazado por la ANFP y, de momento, el partido se disputará igual, lo que desató todo el enojo del club universitario.

“Son ambas cosas, nosotros lo dijimos en la carta, creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto, lamentablemente que un club chileno se juegue un paso a una semifinal de una copa internacional no es algo tan común, esperábamos el apoyo de la ANFP”, dijo Michael Clark cuando llegó a ver el partido de Chile vs Uruguay.

Además de aquello, el vocero de los azules añadió que “efectivamente eso se suma que quieren jugar en esta fecha en ese estadio, que no reúne las condiciones. Hace una semana atrás o dos semanas se murió una persona en un estadio, y es tomar un riesgo innecesario”.

En la U esperan por las autoridades para suspender la Supercopa

Finalmente, Clark afirmó que “yo creo que es una locura autorizar el partido en el estado que está el estadio, así que mañana entiendo hay una reunión a las 9 de la mañana e imagino que se tomará la decisión, y yo espero, y quiero que prime el sentido común y no se juegue”.

La ANFP y Colo Colo quieren disputar la Supercopa, ahora solo queda esperar qué es lo que define la Delegación Presidencial después de evaluar las condiciones del Estadio Santa Laura. Recordar que ambos equipos tenían partidos programados este fin de semana por el Campeonato Nacional, los que fueron postergados justamente para jugar esta Supercopa.

