La guerra está declarada: ANFP rechaza suspender la Supercopa y esto dijeron desde U de Chile

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse
Superclásico

¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago

Desde U de Chile han hecho todo lo posible para suspender la Supercopa e incluso enviaron una carta formal para hacerlo. Todo esto fue rechazado por la ANFP y, de momento, el partido se disputará igual, lo que desató todo el enojo del club universitario.

“Son ambas cosas, nosotros lo dijimos en la carta, creemos que la ANFP no nos está apoyando en esto, lamentablemente que un club chileno se juegue un paso a una semifinal de una copa internacional no es algo tan común, esperábamos el apoyo de la ANFP”, dijo Michael Clark cuando llegó a ver el partido de Chile vs Uruguay.

Además de aquello, el vocero de los azules añadió que “efectivamente eso se suma que quieren jugar en esta fecha en ese estadio, que no reúne las condiciones. Hace una semana atrás o dos semanas se murió una persona en un estadio, y es tomar un riesgo innecesario”.

Quizás te pueda interesar: ¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa

En la U esperan por las autoridades para suspender la Supercopa

Finalmente, Clark afirmó que “yo creo que es una locura autorizar el partido en el estado que está el estadio, así que mañana entiendo hay una reunión a las 9 de la mañana e imagino que se tomará la decisión, y yo espero, y quiero que prime el sentido común y no se juegue”.

La ANFP y Colo Colo quieren disputar la Supercopa, ahora solo queda esperar qué es lo que define la Delegación Presidencial después de evaluar las condiciones del Estadio Santa Laura. Recordar que ambos equipos tenían partidos programados este fin de semana por el Campeonato Nacional, los que fueron postergados justamente para jugar esta Supercopa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Bolivia nuevo repechaje Mundial de 2026.

Bolivia dentro y Venezuela fuera: Así funciona el repechaje para el Mundial de 2026
Jugadores Colo Colo 2025

No aguantó los entrenamientos: Importante jugador de Colo Colo sufre grave lesión y deberá operarse
Superclásico

¡Más problemas! Gobierno vuelve a poner en dudas la Supercopa
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana
El análisis de Pablo Milad de las clasificatorias de La Roja

¿Falta autocrítica? El duro análisis de Pablo Milad por las clasificatorias de La Roja
Hoy terminan las clasificartorias de la Conmebol

¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026
Pablo Chill-E respondió al ninguneo de Horacio Saavedra

¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Ahora es formal: U de Chile envía potente carta para Suspender la Supercopa
Nicolás Córdova define formación de chile.

Llena de sorpresas: La formación de Chile para despedir las Eliminatorias ante Uruguay
humberto suazo podría retirarse pronto.

Por culpa de las lesiones: La radical decisión que tomaría Humberto Suazo
Alejandro Tabilo gana en China.

Tras bajarse de Copa Davis: Alejandro Tabilo debuta ganando en China y ya tiene nuevo rival
u de chile pide suspender la supercopa.

¿Para preocuparse? Las imágenes del Santa Laura que ponen en duda la Supercopa entre Colo Colo y la U
Córdova aclara situación de Paulo Díaz en Chile.

Sufren los hinchas: Nicolás Córdova sale al paso y aclara la situación de Paulo Díaz en Chile