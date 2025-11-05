¿Lo extrañan los hinchas? Jordhy Thompson se sincera sobre Colo Colo: "me gustaría volver"

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2
Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17
La nueva camiseta de La Roja.

Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja
DT de Coquimbo Unido apunta a La Roja.

¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

Fernando Ortiz recupera a este importante defensa de Colo Colo para la recta final

Jordhy Thompson estaba llamado a ser una de las nuevas joyas de Colo Colo, pero sus graves problemas de conducta lo obligaron a salir anticipadamente del club. Ahora, después de más de un año en Rusia, el atacante ha comenzado a vivir un segundo aire y sueña con retornar al Estadio Monumental.

Actualmente el delantero convive en Europa junto a Camila Sepúlveda, madre de su hijo y con quien justamente protagonizó todos los hechos que lo obligaron a salir del Cacique, e incluso a estar en prisión. Sin embargo, la pareja dejó atrás los problemas, lo que se ha visto reflejado en un gran nivel deportivo del futbolista.

Jordhy Thompson sueña con retornar a Colo Colo

Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es”, señaló el canterano albo en diálogo con Radio ADN.

Quizás te pueda interesar: Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja

jordhy thompson colo colo
Thompson sueña con retornar en algún momento a Colo Colo.

Lejos de Chile, el delantero sigue recibiendo muestras de cariño por parte de la hinchada y lo valora mucho. "Es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha", agregó.

Así las cosas, no es primera vez que el delantero emite sus intenciones de retornar a Macul, pero ahora es la dirigencia alba quien debe evaluar la opción de su regreso. Lo cierto es que tiene contrato vigente en Rusia y, al parecer, se está consolidando cada vez más.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

NOTAS DESTACADAS

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2
Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17
La nueva camiseta de La Roja.

Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja
DT de Coquimbo Unido apunta a La Roja.

¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

Fernando Ortiz recupera a este importante defensa de Colo Colo para la recta final
Chile Sub 17 y su formación para el debut.

A romper la historia: La formación de Chile Sub 17 para su debut ante Francia en el Mundial
Lucas Assadi conoce su castigo en la U.

No le tuvieron piedad: Lucas Assadi conoce su potente castigo tras clásico universitario
Madre de seis niños los abandonó en toma de Alto Hospicio y siguió con su vida

¡INDIGNANTE! Madre de seis niños los abandonó en toma de Alto Hospicio y siguió con su vida 
Luciano Cruz-Coke y el triple homicidio que sacude a su familia

“Los detalles son macabros”: Luciano Cruz-Coke rompe el silencio tras brutal triple homicidio que golpeó a su familia
Inauguran mayor mina de oro que pondrá a Chile en el Top 20 de productores globales

¡Generará 4.000 empleos! Inauguran mayor mina de oro que pondrá a Chile en el Top 20 de productores globales
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡No pudo una tercera vez! Malas noticias de Alejandro Tabilo desde Grecia

¡Otra polémica más! Continuidad del Campeonato Nacional en duda por paro de árbitros

¡Sigue la polémica! La liguilla de Primera B se atrasaría por apelación a la ANFP
Profe Artés y Johannes Kaiser protagonizaron tenso cruce

“Eres una vergüenza”: Profe Artés frenó a Kaiser por amenaza en pleno debate presidencial

¡Paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios tienen buen debut en Lima