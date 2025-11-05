¿Lo extrañan los hinchas? Jordhy Thompson se sincera sobre Colo Colo: "me gustaría volver"

Jordhy Thompson estaba llamado a ser una de las nuevas joyas de Colo Colo, pero sus graves problemas de conducta lo obligaron a salir anticipadamente del club. Ahora, después de más de un año en Rusia, el atacante ha comenzado a vivir un segundo aire y sueña con retornar al Estadio Monumental.

Actualmente el delantero convive en Europa junto a Camila Sepúlveda, madre de su hijo y con quien justamente protagonizó todos los hechos que lo obligaron a salir del Cacique, e incluso a estar en prisión. Sin embargo, la pareja dejó atrás los problemas, lo que se ha visto reflejado en un gran nivel deportivo del futbolista.

Jordhy Thompson sueña con retornar a Colo Colo

“Me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es”, señaló el canterano albo en diálogo con Radio ADN.

Thompson sueña con retornar en algún momento a Colo Colo.

Lejos de Chile, el delantero sigue recibiendo muestras de cariño por parte de la hinchada y lo valora mucho. "Es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día. Hago un gol y altiro me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas. Le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha", agregó.

Así las cosas, no es primera vez que el delantero emite sus intenciones de retornar a Macul, pero ahora es la dirigencia alba quien debe evaluar la opción de su regreso. Lo cierto es que tiene contrato vigente en Rusia y, al parecer, se está consolidando cada vez más.

