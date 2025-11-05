Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja

La Roja dejó atrás el paupérrimo nivel mostrado de cara al Mundial de 2026 y ya piensa en lo que será el 2030, aunque aún no hay un entrenador confirmado para iniciar la campaña. Lo que sí hay es nueva equipación, pues filtraron la que será la camiseta de Chile de ahora en adelante.

La nueva armadura de La Roja será nuevamente bajo el mando de Adidas, marca alemana que ya suma largos años trabajando con el país. El diseño podría causar algo de debate entre los fanáticos, pues el rojo de la camiseta no es liso, sino que cuenta con algunos detalles importantes.

La Roja tiene nueva armadura para ir por el Mundial 2030

Además de los detalles en el color rojo, la camiseta también tiene particularidades blancas tanto en el cuello como en las mangas. Junto a ello, se pueden apreciar las tres líneas características de Adidas algo más anchas de lo normal.

Quizás te pueda interesar: ¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja

Fotos oficiales de la nueva camiseta de la selección pic.twitter.com/24qc3G3qOa November 4, 2025

Si bien es cierto que Adidas aún no realiza la presentación oficial, la camiseta fue filtrada por un sitio especialmente dedicado a ello y divulgada masivamente en redes sociales, por lo que ya todos los fanáticos se encargaron de evaluarla con opiniones divididas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Destacar que La Roja se está preparando para disputar una nueva Fecha FIFA durante el mes de noviembre, donde viajará a Rusia para enfrentar a la selección local el miércoles 15 y a Perú solo tres días después.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.