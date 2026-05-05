¿Decisión correcta?: Desde España reportan el futuro de Alexis Sánchez mientras suena en Colo Colo y la U

Emocionante cierre de temporada el que está teniendo Sevilla y en particular Alexis Sánchez, y es que mientras el chileno marcó el gol de un triunfo que le permite a su equipo abandonar la zona de descenso en La Liga, desde España reportan lo que podría ser el mediático futuro del hombre que suena incluso en Colo Colo y la U.

Tal cual, el goleador histórico de la Selección Chilena se vistió de héroe y anotó el solitario tanto del cuadro andaluz contra la Real Sociedad, casi como guion de telenovela considerando lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas donde ya dieron por hecha su inminente salida de la institución.

Sin embargo, el medio Estadio Deportivo ahora advierte que el panorama podría cambiar radicalmente: "Podría ocurrir lo mismo que con Suso la temporada pasada, cuando se le ofreció renovar tras dar por hecha su salida, y que se intentara algo que se había descartado en un principio, prolongar su estancia si el futbolista lo viera con buenos ojos".

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Eso sí, más allá de que haya una mínima posibilidad de que el 'niño maravilla' decida continuar su carrera con la camiseta rojiblanca, el citado portal informativo fue enfático en que su adiós es lo más realista: "No obstante, lo más probable es que haga las maletas y dé por concluida su larga y fructífera etapa en Europa".

Las cuatro finales que le quedan al Sevilla

Así las cosas. Con un Alexis Sánchez que le dio vida al equipo pese a su incierto futuro, el Sevilla se prepara para lo que serán cuatro verdaderas finales en su lucha por la permanencia en Primera División, donde enfrentará al Espanyol (local), Villarreal (visita), Real Madrid (local), y cerrará la temporada ante Celta de Vigo como visitante.

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