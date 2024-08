JC Rodríguez emplaza a Kast tras difusión de audio falso: "Que me llame"

En el programa de YouTube Sere Weón? el periodista Julio César Rodríguez emplazó con todo a José Antonio Kast para que le entregue respuestas sobre el comportamiento que tienen sus seguidores, específicamente porque el animador señaló que una página que compartía contenido del Republicano realizó una noticia falsa sobre él.

Según Rodríguez la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía se ha encargado de esparcir noticias falsas en su contra intentando dañar su imagen desde hace meses. Además en el programa PH el periodista lanzó que la página mencionada habría compartido un audio editado para difamarlo y sacar de contexto sus palabras.

¿Qué le dijo JC Rodríguez a Kast?

El profesional mencionó que el audio viralizado corresponde a un extracto de su programa La Junta, el habría sido manipulado digitalmente para que pareciera que tuviera borracho. “Además le agregan el audio de una mujer, que tal vez lo grabó. Esto lo denuncié a la PDI” explicó para luego empezar a Kast y explicar porque se iba contra él.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Un grupo como APRA, que está buscando la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, que está lleno de mensajes de José Antonio Kast, como su gurú prácticamente” denunció el comunicador pidiendo al político que se haga cargo de sus seguidores. “José Antonio me has invitado mucho a tu podcast, llámame para esto. ¿Por qué estos grupos que te apoyan a ti se han hecho un picnic conmigo durante un año y medio?, espero que me llame, tiene mi teléfono” dijo.

“Son unos cagones, llevan un año y medio difamandome”, lanzó molesto. Además durante este fin de semana se difundió una supuesta grabación en donde se le escucharía al periodista insuktar fuertemente a una mujer. Frente a esto, Rodríguez salió a defenderse. “Desde hace mucho ya que hacen videos falsos, noticias falsas, editan videos maliciosamente o los sacan de contexto! Luego otros difunden y comentan. Fake! Sé quienes son...no les tengo miedo. Cagones!” escribió.

Te puede interesar: "Cuatro ucranianas, tres polacas": exponen propuestas de Luis Hermosilla junto a pagos con "caja negra"