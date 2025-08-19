Héctor Tapia recibe su primera gran noticia antes de asumir interinamente en Colo Colo

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jubilación: Juvenal Olmos suelta la bomba y deja esta dura exigencia para Arturo Vidal
Gustavo Álvarez U de Chile

Están sintiendo el cansancio: Revelan el gran problema del plantel de la U de Chile
Jorge Almirón Colo Colo

Buenos candidatos: Los nombres que asoman para ser el DT de Colo Colo tras el interinato
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Superclásico sin público? Informe arbitral preocupa a todos en Colo Colo
Alan Saldivia Colo Colo

Negocio redondo: Colo Colo recibe increíble oferta formal por Alan Saldivia
delivery baleado

¡Terminó mal! Graban momento en que delivery fue baleado por PDI tras intentar frustrar un robo
Famosos

¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política
Universidad de Chile

¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente
Franco Parisi

¡Se hizo realidad! Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron caótico encontrón en la calle
Lucas Cepeda Colo Colo

¿Se queda en los albos? Atalanta entrega novedades sobre fichaje de Lucas Cepeda

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo es prácticamente un hecho y debería darse hoy para que Héctor Tapia sea oficializado formalmente como DT interino. Con este contexto, el exdelantero albo recibió su primera gran noticia antes de asumir el banco.

Y es que Javier Correa está entrenando a la par de sus compañeros y, al parecer, la molestia física sufrida ante Universidad Católica no fue de gravedad. Así las cosas, el ex Estudiantes de La Plata podrá decir presente ante Palestino y ayudar al equipo a retomar la senda triunfal.

Destacar que el argentino es de los pocos jugadores que ha mostrado un buen rendimiento durante este 2025. Es más, con 13 goles, el delantero está viviendo la temporada más goleadora de su carrera defendiendo un solo club.

Quizás te pueda interesar: Negocio redondo: Colo Colo recibe increíble oferta formal por Alan Saldivia

Javier Correa gol Colo Colo
Javier Correa está recuperado y podrá jugar ante Palestino.

El panorama es complejo para los albos y para un Héctor Tapia que intentará hacer maravillas el viernes en La Cisterna, ya que aún no puede dirigir ningún entrenamiento debido a la lentitud de la dirigencia para acordar la salida de Jorge Almirón.

Lo bueno para “Tito” es que podrá contar con Javier Correa en dicho duelo, delantero que de seguro aportará con su calidad para intentar revertir este pésimo momento que atraviesa el Cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jubilación: Juvenal Olmos suelta la bomba y deja esta dura exigencia para Arturo Vidal
Gustavo Álvarez U de Chile

Están sintiendo el cansancio: Revelan el gran problema del plantel de la U de Chile
Jorge Almirón Colo Colo

Buenos candidatos: Los nombres que asoman para ser el DT de Colo Colo tras el interinato
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Superclásico sin público? Informe arbitral preocupa a todos en Colo Colo
Alan Saldivia Colo Colo

Negocio redondo: Colo Colo recibe increíble oferta formal por Alan Saldivia
delivery baleado

¡Terminó mal! Graban momento en que delivery fue baleado por PDI tras intentar frustrar un robo
Famosos

¡Del espectáculo al congreso! Revelan nombres de famosos que incursionarán en la política
Universidad de Chile

¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente
Franco Parisi

¡Se hizo realidad! Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron caótico encontrón en la calle
Lucas Cepeda Colo Colo

¿Se queda en los albos? Atalanta entrega novedades sobre fichaje de Lucas Cepeda
Nicolás Castillo Universidad Católica vs U de Chile

¿Dónde estaba? Nicolás Castillo reaparece para burlarse de Colo Colo
Jeannette Jara

¡Por diferencias con la DC! La importante lucha que será descartada del programa de Jeannette Jara

¡BOMBAZO MONUMENTAL! Colo Colo negocia el regreso de un histórico al club

¡DECEPCIÓN TOTAL! CSD Colo Colo se lamenta por fallida salida de Jorge Almirón
Franco Parisi y MEO

“El respeto a la ley no es opcional”: La particular razón por la que MEO emplazó a Parisi
Aníbal Mosa y Jorge Almirón Colo Colo

¡NO HUBO ACUERDO! Jorge Almirón seguirá siendo entrenador de Colo Colo
MEO

¿Seguirá en el matinal? La radical postura de Karen Doggenweiler tras nueva candidatura presidencial de MEO

¿Lo extrañan en Colo Colo? Cristián Zavala deja mensaje tras su renacer en Coquimbo Unido
Jorge Almirón Colo Colo

Con razón no lo despedían: La millonaria suma que pagará Colo Colo para sacar a Jorge Almirón

"Ambiente de guerra": Autoridades se defienden por operativo policial en partido de la U de Chile