Héctor Tapia recibe su primera gran noticia antes de asumir interinamente en Colo Colo

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo es prácticamente un hecho y debería darse hoy para que Héctor Tapia sea oficializado formalmente como DT interino. Con este contexto, el exdelantero albo recibió su primera gran noticia antes de asumir el banco.

Y es que Javier Correa está entrenando a la par de sus compañeros y, al parecer, la molestia física sufrida ante Universidad Católica no fue de gravedad. Así las cosas, el ex Estudiantes de La Plata podrá decir presente ante Palestino y ayudar al equipo a retomar la senda triunfal.

Destacar que el argentino es de los pocos jugadores que ha mostrado un buen rendimiento durante este 2025. Es más, con 13 goles, el delantero está viviendo la temporada más goleadora de su carrera defendiendo un solo club.

Javier Correa está recuperado y podrá jugar ante Palestino.

El panorama es complejo para los albos y para un Héctor Tapia que intentará hacer maravillas el viernes en La Cisterna, ya que aún no puede dirigir ningún entrenamiento debido a la lentitud de la dirigencia para acordar la salida de Jorge Almirón.

Lo bueno para “Tito” es que podrá contar con Javier Correa en dicho duelo, delantero que de seguro aportará con su calidad para intentar revertir este pésimo momento que atraviesa el Cacique.

