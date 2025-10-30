No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro

Damián Pizarro salió muy joven de Colo Colo con la esperanza de hacerse un nombre en el fútbol europeo y ser el nuevo gran delantero de La Roja. Sin embargo, todo va de mal en peor y, ahora en Francia, no para de recibir duras críticas de su propio entrenador.

Didier Digard, DT del Le Havre, no escatima en sus palabras cada vez que se le consulta por el joven delantero chileno y, esta vez, no fue la excepción. Pizarro no estará ni en el banco de suplentes por segunda semana consecutiva y el estratega explicó las razones.

Damián Pizarro es fulminado por su propio entrenador

En diálogo con Paris Normandie Sport, el DT fue breve pero muy directo para hablar del chileno. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”, lanzó Digard sin pelos en la lengua.

Pizarro está cortado en Francia y explicaron la razón.

El futuro de Pizarro en Europa

Así las cosas, Pizarro parece que no tiene sitio en Francia a pesar de que el Le Havre lo fichó a préstamo para ver en él una opción importante en el ataque. De igual forma, el chileno retornará a Udinese a final de temporada ya que la cesión no incluye opción de compra.

Panorama complejo para quien hace solo algunos años era una de las máximas promesas del fútbol chileno. De ahora en adelante, Damián tendrá que luchar por hacerse un lugar en Europa o, de última opción, retornar a Chile para recuperar su confianza en base a goles.

