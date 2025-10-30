No hay caso: DT de Damián Pizarro en Francia lo vuelve a hacer añicos y sin filtro

Damián Pizarro suma críticas en Francia.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

Damián Pizarro salió muy joven de Colo Colo con la esperanza de hacerse un nombre en el fútbol europeo y ser el nuevo gran delantero de La Roja. Sin embargo, todo va de mal en peor y, ahora en Francia, no para de recibir duras críticas de su propio entrenador.

Didier Digard, DT del Le Havre, no escatima en sus palabras cada vez que se le consulta por el joven delantero chileno y, esta vez, no fue la excepción. Pizarro no estará ni en el banco de suplentes por segunda semana consecutiva y el estratega explicó las razones.

Damián Pizarro es fulminado por su propio entrenador

En diálogo con Paris Normandie Sport, el DT fue breve pero muy directo para hablar del chileno. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”, lanzó Digard sin pelos en la lengua.

Quizás te pueda interesar: Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas

Damián Pizarro está cortado en Francia.
Pizarro está cortado en Francia y explicaron la razón.

El futuro de Pizarro en Europa

Así las cosas, Pizarro parece que no tiene sitio en Francia a pesar de que el Le Havre lo fichó a préstamo para ver en él una opción importante en el ataque. De igual forma, el chileno retornará a Udinese a final de temporada ya que la cesión no incluye opción de compra.

Panorama complejo para quien hace solo algunos años era una de las máximas promesas del fútbol chileno. De ahora en adelante, Damián tendrá que luchar por hacerse un lugar en Europa o, de última opción, retornar a Chile para recuperar su confianza en base a goles.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Estadio Monumental Colo Colo

Una buena noticia: Colo Colo avanza con el nuevo estadio y alegra a todos los hinchas
Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno
Gary Medel recibe sanción en la UC.

Le costó caro: Gary Medel ya conoce su fuerte sanción tras expulsión contra la U
Jorge Sampaoli U de Chile.

Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana
Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark
Sebastián Vegas fulmina al arbitraje.

Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Duro golpe en Primera B: ANFP fulmina a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo
Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán