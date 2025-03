"No demuestran capacidad": Histórico de Colo Colo no quiere ver más a estos dos jugadores en La Roja

Luego de la dolorosa derrota por 1-0 en su visita a Paraguay, la desazón es total en los seguidores de la Selección Chilena, y en medio de las críticas que están recibiendo Ricardo Gareca y sus dirigidos, un histórico de Colo Colo perdió la paciencia y no quiere ver más a dos jugadores en el combinado nacional.

Se trata de Gabriel 'Coca' Mendoza, quien en conversación con Bolavip, repasó con todo al técnico trasandino pero también reprobó a algunos seleccionados: "Hay que ser crítico en el tema de la selección y el máximo responsable es Ricardo Gareca, y luego hablar de los jugadores que llegan a La Roja y no rinden".

En esa línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 junto al Cacique no tuvo complicaciones en revelar los nombres que para él no deberían ni estar en la nómina: Diego Valdés y Alexander Aravena: "No están jugando en sus equipos, llegan acá, son titulares y no demuestran tener la capacidad para estar en la selección".

Igualmente, el otrora lateral y volante no descartó que ambos futbolistas puedan repuntar en un futuro, pero acusa que ahora mismo no están para La Roja: "Puede ser que después con otro entrenador puedan cambiar, pero en este minuto no están rindiendo y esto es de momentos, acá tienen que estar los mejores".

Y para finalizar, Mendoza descartó cualquier opción de que Chile clasifique al próximo Mundial: "Hace mucho tiempo que no estábamos así, no nos vendan la pomada, tenemos que vivir la realidad: vamos a quedar eliminados. Entiendo que digan que hay que jugársela, pero estamos en una posición muy difícil".

