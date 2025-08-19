Negocio redondo: Colo Colo recibe increíble oferta formal por Alan Saldivia

El mercado de fichajes cerró en Chile, pero sigue abierto en muchas ligas del mundo. Este es el caso de la MLS, desde donde enviaron una jugosa e irrechazable oferta formal por Alan Saldivia, uno de los jugadores exportables de Colo Colo.

Se trata del Houston Dynamo, equipo estadounidense que viene a la carga y con mucha seriedad por el charrúa. ¿En qué consiste la oferta?, préstamo por un año a cambio de 500 mil dólares y una opción de compra de 1.7 millones de la misma divisa por el 50% de su pase.

Todo esto fue confirmado por César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes que, además, afirmó que la dirigencia alba decidirá hoy si aceptar o no la oferta. De todas formas, por los contextos actuales del equipo y del jugador, parece descabellado rechazarla considerando también lo beneficiosa que es.

Quizás te pueda interesar: ¡Celebran los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa ante Independiente

🚨Houston Dynamo hizo una oferta formal para quedarse con Alan Saldivia.

*️⃣Es un préstamo por un año con un cargo de u$s 500.000 y una opción de compra de u$s 1.7M por el 50% del pase. El Directorio debe decidir si la acepta o no. pic.twitter.com/Id0bW2Egss August 18, 2025

Destacar que esta no es la primera vez que desde la MLS se interesan por Alan Saldivia, mercado donde el central uruguayo es bien valorado. Ahora la tarea la tiene Blanco y Negro, pues los dirigentes tendrán que evaluar y analizar si desprenderse del jugador o no.

En caso de aceptar la oferta, es muy poco probable que Saldivia diga presente en el próximo duelo ante Palestino, aunque la posición está bien cubierta con Jonathan Villagra como principal reemplazo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.