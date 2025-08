El desgarrador relato de padre de niña chilena que falleció en Florida: "Esperábamos que todo fuera un sueño"

A casi una semana del trágico accidente marítimo en Biscayne Bay, Estados Unidos, que cobró la vida de la niña chilena Erin Ko Han, su padre, Pil Jye Ko, decidió hablar públicamente por primera vez, compartiendo el dolor que embarga a su familia.

En una entrevista concedida a Local 10 News, Ko expresó su profunda necesidad de respuestas. Conmovido por la tragedia que arrebató la vida de su hija, y la de otra niña de origen argentino, pidió a las autoridades esclarecer con precisión qué ocurrió en el accidente.

"Necesito honrar a mi hija porque no puedo decir adiós como si nada (hubiera pasado). Necesito saber qué pasó", expresó el padre de la pequeña, haciendo hincapié en la necesidad de “encontrar justicia”.

En cuanto al día de la tragedia, Pil Jye Ko, aseguró que, cuando les informaron, no lo podían creer. "Esperábamos que todo esto fuera solo un sueño, o que hubiera ocurrido un milagro", sinceró, para luego contar que querían "que el hospital llamara y dijera: ‘Su hija está viva. Está bien’. Pero no, eso no pasó. No, no, no. No es lo que pasó".

¿Qué fue lo que pasó?

La tragedia se desencadenó cuando un velero, que transportaba a cinco menores (entre las que iba la niña chilena) y una mujer, colisionó con una barcaza en las aguas de Biscayne Bay. El impacto fue tan severo que provocó el hundimiento inmediato de la embarcación más pequeña, la cual no pudo ser removida sino hasta el pasado martes, días después del accidente.

Además de las dos víctimas fatales, el accidente dejó a otras dos menores gravemente heridas, quienes permanecen en estado crítico. Por su parte, la mujer adulta que las acompañaba y otra niña resultaron con lesiones menores y se encuentran en condición estable.

El capitán Frank Florio, vocero de la Guardia Costera, explicó que "la velocidad a la que venía la barcaza que chocó contra el velero será motivo de pericia". Por otro lado, las autoridades informaron que realizaron pruebas de alcoholemia y detección de sustancias y están a la espera de los resultados.