Hija menor de Rafael Araneda revela angustiante momento que vivió en aeropuerto de Estados Unidos

En el programa familiar de los Araneda Vacarezza, llamado Tenemos que Hablar la hija menor de Rafael Araneda, Florencia Araneda contó los minutos de trerror que vivió en el aeropuerto de Estados Unidos en donde señaló que la habían tratado como una traficante de drogras. La tensa situación la contó mientras jugaban la dinámica sobre la última vez que lloraron.

Fue en eso que Araneda mencionó que el momento ocurrió justo cuando él la fue a buscar al terminal aéreo y la joven fue trasladada a Policía Internacional. Así mismo, el profesional aseguró que la joven lo llamó llorando que la estaban trasladando y el decidió no contarle lo que estaba pasando a Marcela Vacarezza.

¿Qué contó Florencia Araneda sobre lo que pasó en el aeropuerto?

"Dije: 'La van a meter presa', me asusté, no le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso, pero fue tremendo porque pasaba el rato, veía que no estaba en Whatsapp, que no aparecía en línea" contó Araneda sobre lo que vivió tras recibir la llamada de su hija.

"Fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida" agregó la joven el el programa que suben a YouTube. "Pasaba como por ocho policías diferentes y todos se sabían mi nombre. Me estaban esperando en todos lados, fue atroz" añadió sobre lo ocurrido.

Finalmente, la joven detalló que todo su equipaje fue revisado por los Policías en el aeropuerto y que le registraron todas sus cosas. "Me abrían hasta las cremas, revisando cada cosa, me abrían, revisaban todas las cajas, me preguntaban: '¿Para qué es esto?', pero me mantuve fuerte. Al frente de ellos no lloré, estaba mirando el techo" cerró.

