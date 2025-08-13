¡Todo por su equipo! El gran sacrificio de Franco Calderón en Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC

¡DIO EXPLICACIONES! Roberto Tobar habló sobre la llamativa reunión con Colo Colo
vicente pizarro colo colo

¿Se va del cacique? Vicente Pizarro habla sobre su futuro en Colo Colo
barbie narco chilena

"Sin ti no respiro": La última publicación de la "Barbie narco chilena" dedicada a su pareja y líder de una banda criminal
moron colo colo

¡TERREMOTO ALBO! Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo
camila vallejo y josé antonio kast

¡Le sacó en cara sus 16 años como diputado! Camila Vallejo acusa a José Antonio Kast de "despreciar" al Congreso
Jorge Almirón Colo Colo

¡Pese a las críticas! Plantel de Colo Colo respalda el trabajo de Jorge Almirón
karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!
daniel jadue

La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

Este fin de semana Universidad de Chile enfrentaba en condición de local a una complicada Unión Española. Los azules venían de una dura caída ante Cobresal, lo que generó una mayor distancia ante el actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, por lo que querían volver al triunfo para no perder más terreno en la lucha por el título.

Como era de esperarse, el romántico viajero dominó de inmediato las acciones, pero fue Unión Española quien abrió las acciones al minuto 13', gracias a un penal servido por Pablo Aránguiz. Pero en el minuto 28', Javier Altamirano igualó el marcador. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 56', Lucas Di Yorio puso en ventaja a los azules y luego en el minuto 78', Lucas Assadi aumentó para el local. Finalmente, Rodrigo Contreras cerró la goleada en el minuto 84'.

Con esta buena victoria, Universidad de Chile continúa en el camino por la lucha por el título, pero queda a una distancia de seis puntos del actual líder del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido. Pero además de la competencia local, comienzan a enfocarse también en lo que será la llave por la Copa Sudamericana ante Independiente.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la buena victoria ante Unión Española, el romántico viajero deja de lado el Campeonato Nacional para enfocarse en lo que será su llave por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda, donde la ida se disputará en suelo nacional esta noche desde las 20:30 horas y los azules esperan dar el primer golpe en casa.

Para este encuentro, uno que hará un enorme sacrificio por Universidad de Chile es el caso de Franco Calderón, ya que en la tarde del día de ayer fue padre por primera vez y a pesar de esto dirá presente en el partido ante Independiente de Avellaneda. Esta podría ser una motivación extra para poder entregarle una alegría a su familia que acaba de crecer hace tan sólo algunas horas atrás.

NOTAS DESTACADAS

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC

¡DIO EXPLICACIONES! Roberto Tobar habló sobre la llamativa reunión con Colo Colo
vicente pizarro colo colo

¿Se va del cacique? Vicente Pizarro habla sobre su futuro en Colo Colo
barbie narco chilena

"Sin ti no respiro": La última publicación de la "Barbie narco chilena" dedicada a su pareja y líder de una banda criminal
moron colo colo

¡TERREMOTO ALBO! Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo
camila vallejo y josé antonio kast

¡Le sacó en cara sus 16 años como diputado! Camila Vallejo acusa a José Antonio Kast de "despreciar" al Congreso
Jorge Almirón Colo Colo

¡Pese a las críticas! Plantel de Colo Colo respalda el trabajo de Jorge Almirón
karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!
daniel jadue

La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo

Paren todo: Dirigentes de Colo Colo dudan de Arturo Vidal y se dividen por su continuidad

Partido especial: Felipe Loyola le deja esta advertencia a la U antes de verse las caras

Prepara el golpe: Aníbal Mosa quiere a Iván Zamorano para este cargo de Colo Colo
Lucas Cepeda Colo Colo

A jugar Champions: Revelan que Lucas Cepeda dejaría Colo Colo para ir a este equipo

Justo antes del clásico: Comisión de Árbitros explica visita "secreta" a Colo Colo
Marcelo Díaz U de Chile

¡Lo llenó de elogios! Marcelo Díaz le tiró muchas flores a un compañero en Universidad de Chile
Jeannette Jara

“No tengo propuesta, yo ya lo hice”: Jeannette Jara lanzó tajante dardo a José Antonio Kast

¡Tiene su bendición! Emblema defensivo de Colo Colo alucina con Nicolás Suárez

¡Se enciende la previa! La estadística que procupa a Colo Colo y la UC para su duelo