Caso en Maipú genera repudio: Familia acusa fuertes agresiones contra niño trans en su colegio

Una indignante denuncia fue interpuesta por la familia de un estudiante de octavo básico del Complejo Educacional Maipú Anexo Rinconada (CEMAR), apuntando a presuntas responsabilidades tanto de un profesor como de varios compañeros del mismo establecimiento.

La familia del menor sostuvo que el adolescente, de 13 años, habría sido objeto de conductas discriminatorias vinculadas a su identidad de género en más de una oportunidad, hechos que motivaron el rechazo público del Movilh.

“Se trata de abusos verbales y físicos, según nos ha señalado la familia del niño, a quien estamos brindando orientación psicológica”, señaló al respecto la vocera de la agrupación, Javiera Zúñiga. “Además hemos enviado una carta al colegio solicitando una investigación, medidas contra la discriminación y sanciones contra los responsables”, agregó.

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En ese contexto, puso sobre la mesa que “los hechos denunciados vulneran la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género, la Ley 21.809 sobre convivencia escolar y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”.

Padres detallan indignantes agresiones

En tanto, según lo recogido por La Cuarta, el padre del joven agredido relató: “Desde el inicio de su transición, durante el año pasado, mi hijo ha sido víctima de constantes episodios de humillación, descalificaciones, agresiones físicas y psicológicas, así como discriminación tanto por parte de estudiantes como, lamentablemente, de algunos docentes del establecimiento”.

Respecto a algunos de los ataques que sufrió el niño, detalló que alumnos del recinto de Maipú escribieron en su asiento y en su cuaderno el insulto “weko”. Para más indignación, contó un profesor “señaló frente al curso que mi hijo se portaba mejor cuando era (mención del nombre asignado al nacer) que ahora”.

Sin embargo, el panorama terminó de enturbiarse durante abril. “El día viernes 18, una estudiante lo esperó a la salida del colegio y lo agredió físicamente, generándose una pelea. Esta situación ocurrió en presencia de adultos del establecimiento, quienes no intervinieron oportunamente. Ese mismo día, en dependencias del gimnasio, mi hijo fue nuevamente agredido verbalmente por compañeros, quienes le gritaron insultos discriminatorios como ‘travesti’ y ‘maricón’”, reveló.

Nunca recibieron respuestas de colegio de Maipú

“El día martes 21 de abril, mi hijo fue nuevamente víctima de hostigamiento grupal por parte de al menos cinco estudiantes, quienes lo insultaron y empujaron dentro del establecimiento”, apuntó el padre. Tras recibir un mensaje por WhatsApp en el que su hijo alertaba haber sido empujado por tres estudiantes, ambos padres se dirigieron al establecimiento y presenciaron directamente la situación denunciada.

“Como familia, hemos recurrido en múltiples ocasiones a todas las instancias internas del colegio, incluyendo reuniones con dirección, inspectoría general y convivencia escolar. En cada oportunidad se nos ha indicado que los hechos serían investigados y que se revisarían cámaras; sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuestas concretas ni medidas efectivas de protección”, concluyó el apoderado.

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