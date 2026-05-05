Carabineros concreta la mayor incautación de cigarrillos en el país: fueron más de dos millones de cajas

Carabineros logró concretar la mayor incautación de cigarrillos registrada en Chile. Tras un procedimiento policial desarrollado en una zona aislada en la localidad de Quillagua, en la Región de Antofagasta. Según información, se retiró más de dos millones de cajetillas cuyo avalúo asciende a $6.604.110.000.

De acuerdo a los antecedentes, el operativo fue liderado por personal de Tenencia María Elena, gracias a información policial y patrullajes focalizados. En este procedimiento se detectó la presencia de cinco sujetos ocultos en una zona de oscuridad. Al ser sorprendidos por la policía, los individuos huyeron de manera inmediata del lugar abandonando una subametralladora y las llaves de varios vehículos.

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El hallazgo del armamento, encendió las alarmas de las autoridades debido que confirmaría que la organización criminal contaría con escoltas para brindar seguridad al cargamento ilícito. Posteriormente, Carabineros continuó con las diligencias en el sector logrando ubicar cinco camiones ocultos en el desierto y que eran utilizados para transportar mercadería ilegal. Tras una inspección técnica, se pudo reconocer que las llaves arrojadas por los sospechosos durante su escape corresponden a uno de los vehículos que eran utilizados para realizar contrabando.

Millonaria incautación

El conteo final de la incautación registrada por Carabineros arrojó impresionantes cifras, en total se incautaron 4.401 pacas de cigarrillos equivalentes 2.201.370 cajetillas de cigarrillos. Este operativo quedó marcado como un hito en nacional en la lucha en contra el contrabando.

Carabineros destacó que este operativo es un gran resultado del trabajo profesional y estratégico orientado a desarticular los medios financieros y logísticos de bandas criminales. Hasta el momento, la policía continúa con las diligencias para dar con el paradero de los cinco sujetos que escaparon del lugar.

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