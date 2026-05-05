¡QUE SIGA LA BUENA RACHA! Los desafíos de los equipos chilenos en copas internacionales

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana continúa la acción en las copas internacionales en nuestro lado del continente, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, donde nuestros representantes nacionales están teniendo una destacada participación.

En las primeras fechas, lo que más se ha destacado en los equipos chilenos es la gran presentación que están teniendo en condición de visitante, ganando incluso en suelos bastante complicados históricamente para nosotros como lo es el brasileño.

Con la primera parte de la fase de grupos finalizada, todos los equipos chilenos que nos están representando en las copas internacionales mantienen opciones reales de clasificar a la siguiente fase de los respectivos torneos.

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Esta semana continúa la acción de los equipos chilenos en las copas internacionales, donde el día miércoles tendremos tres encuentros. Por la Copa Sudamericana, Audax Italiano será local ante Vasco Da Gama desde las 18:00 horas, mismo horario en que Palestino visitará a Montevideo City Torque. En la Copa Libertadores, Universidad Católica será local ante Cruzeiro desde las 22:00 horas.

Buscan comenzar a pavimentar la clasificación

El día jueves son dos los encuentros, donde el primero es por la Copa Sudamericana, donde O'Higgins será local ante Sao Paulo desde las 18:00 horas, mientras que en la Copa Libertadores, Coquimbo Unido será local ante Universitarios desde las 20:00 horas.

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