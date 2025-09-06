Completamente estremecedor: Exfuncionario del Hospital de Osorno revela impactantes torturas 

Hospital de Osorno

Por: Paula Osorio

Un ingeniero que trabajó en el Hospital Base San José de Osorno entregó su testimonio a la Fiscalía regional desde Canadá, país al que emigró en 2021 tras denunciar un calvario de agresiones y hostigamientos que sufrió entre 2018 y 2020.

El profesional relató que los episodios comenzaron apenas un mes después de sumarse a la Unidad de Desarrollo del hospital. “Desde noviembre de 2018 comencé a recibir bromas de parte de los integrantes de la unidad. No había problema con ello, pues no eran cosas malas, pero el señor Erardo Gallardo paulatinamente comenzó a extralimitarse con sus bromas y en su trato verbal hacia mí”, declaró en un reportaje publicado por The Clinic.

Sobre la forma en que era hostigado, añadió: “Por ejemplo, me hostigaba usando un juguete (Nerf) que disparaba proyectiles con punta plástica, y en algunas ocasiones el proyectil impactó en mi ojo. También me escondía objetos de mi escritorio”.

El exfuncionario explicó que además recibió burlas constantes: “De igual forma, él recibía comentarios hostiles de parte de sus compañeros, frases como: ‘No me contratarían en ninguna parte’, ‘que era súper weón’, entre otros”.

Respecto al segundo acusado, detalló: “Mostraba una actitud inmadura y aplicaba violencia con el pretexto moral de que quería hacerme más ‘hombre’ (...) Muchas veces se excedía: me apretaba o pegaba fuerte. Cuando yo ya perdía la paciencia y me defendía, él reaccionaba peor, al punto de que terminaba con más moretones”.

El ingeniero recordó también las vulneraciones a su intimidad: “Me preguntaba qué fue lo que hice el fin de semana, yo contestaba que había visto una película en Netflix, y él contestaba con groserías diciendo que ‘me agarrara a una mina’. Las molestias no eran muy seguidas, como tres a cuatro veces por semana, lo cual se transformó en algo muy desagradable, generando un gran estrés en mi persona. Debo dejar en claro que cuando Erardo se encontraba de vacaciones, Jairo disminuía bastante su nivel de agresividad”.

Las agresiones físicas dejaron lesiones graves: “A finales de mayo, producto de la mala actitud de Jairo, forcejeé con él para responder a sus agresiones y terminé con un dedo dislocado (…) Me aplicó una llave en el brazo y en el dedo lesionado, a raíz de una broma de la que yo ni siquiera fui autor. Me amenazó, descalificó y hostigó durante días”.

El diagnóstico médico confirmó: “fractura de la base de la F13 por dorsal con presencia de un fragmento óseo y pérdida del espacio articular interfalángico distal del cuarto dedo de la mano izquierda”.

Finalmente, en su declaración el exfuncionario reflexionó: “Pese a que algunas personas hacen bien su trabajo, y considerando que yo era nuevo y dependía de ellos, el clima laboral es importante y pienso que si una persona le molesta algo deben parar, tal vez un poco también es responsabilidad mía, en este caso porque debí haberlo informado antes”.

