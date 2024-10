¿Preocupación en Macul? En la U están confiados en quitarle puntos a Colo Colo

El Campeonato Nacional podría definirse en los escritorios después de que Universidad de Chile denunciara a Colo Colo por un supuesto desacato de Jorge Almirón tras su expulsión. En este sentido, desde el interior del club universitario están confiados en obtener su objetivo.

Tras la sesión de este pasado martes, el director y abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, afirmó que "si no estuviéramos confiados no habríamos presentado la denuncia, a raíz de la acusación que presentaron los árbitros del partido".

En esa misma línea, el abogado agregó que "nosotros estamos confiados en que las pruebas son contundentes, pero confiamos en lo que va a resolver el Tribunal de la ANFP (...) Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar, y que eso quede claro, porque para ganar los torneos hay que cumplir con todas las normas".

La U está segura de derrotar a Colo Colo en el juicio.

Sin embargo, el jurista no quiso referirse sobre un posible veredicto. "No me quiero pronunciar por respeto al Tribunal, porque vengo saliendo de ahí y ellos van a tener que resolver en su minuto. Creo que los abogados litigamos adentro del Tribunal y no afuera", señaló.

Es así como en la U están seguros en que ganarán la denuncia contra Colo Colo, logrando así que le descuenten puntos en la lucha por el título. De todas formas, el proceso se extendió una semana más para que ambos reúnan pruebas con el objetivo de defender sus posturas.

