Sigue a paso firme: Alejandro Tabilo lucha, gana y se mete en semis del Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo (125 ATP) sigue imparable en el Challenger de Guangzhou y definitivamente dejó atrás los problemas físicos por los que se bajó de la Copa Davis. Ahora, el tenista nacional venció en un partidazo al estadounidense Nishesh Basavareddy (108 ATP) y se clasificó a las semifinales del torneo.

El canadiense-chileno remó desde atrás y supo aprovechar las pocas oportunidades de quiebre para terminar dando vuelta el marcador. En parciales de 5-7, 7-5 y 6-2, la segunda mejor raqueta nacional ahora luchará en la ronda de los cuatro mejores para volver a meterse en una final después de más de un año.

El próximo rival de Alejandro Tabilo en el Challenger de Guangzhou

En semifinales la tarea estará bastante compleja para el chileno, ya que se enfrentará al experimentado Christopher O'Connell (89 ATP). El tenista australiano es el mejor sembrado de la competencia y principal candidato a ganarla, aunque para eso deberá vencer a un Tabilo que cada vez está más cerca de su mejor versión.

La última semifinal de Tabilo

El chileno tendrá la opción de volver a luchar en unas semifinales después de tres meses. ¿La última vez?, en el Challenger de Proztejov, donde cayó por 4-6 y 1-6 con el taiwanés Tseng Chun-hsin. Justamente a este rival venció en la primera ronda de Guangzhou, demostrando que está decidido a levantar un nuevo título.

El partido entre Tabiloy O'Connel está pactado para este viernes, pero aún no tiene horario fijado debido a que los cuartos de final continúan jugándose.

